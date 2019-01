Che Dio ci Aiuti, l’assenza di Diana Del Bufalo: "Alcune storie hanno bisogno di nuove iniezioni"

In questi mesi si è parlato spesso dei motivi che hanno portato all’assenza nella quinta stagione della serie televisiva Che dio ci aiuti, dell’attrice Diana Del Bufalo. Quest’ultima ha interpretato il ruolo di Monica, una dottoressa che riesce a conquistare il cuore dello sciupafemmine Nico Santopaolo e nel momento in cui ha avuto inizio questa storia nell’ultimo appuntamento della quarta stagione, si è deciso di cambiare le tematiche.

La Del Bufalo è l’unica new entry che ha lasciato la serie, a differenza di Arianna Montefiori che continua a vestire i panni di Valentina la cui storia con Gabriele è intrisa di colpi di scena. Una storica protagonista come Francesca Chillemi è rimasta nel cast della fiction prodotta dalla Lux vide: l’ex Miss Italia ha parlato in una recente intervista dell’amicizia con la collega Diana Del Bufalo.

Il produttore della fiction Che dio ci aiuti ha voluto spiegare il motivo per il quale si è deciso di fare delle modifiche in merito al cast: la prima puntata della quinta stagione della serie è stata trasmessa giovedì 10 gennaio.

Le dichiarazioni di Bernabei: i motivi dell’assenza di Diana Del Bufalo

Luca Bernabei è stato intervistato dal giornale Blogo spiegando le cause che non hanno portato alla conferma di Diana Del Bufalo: il produttore ha sottolineato che questa decisione è legata soprattutto a ragioni di scrittura della sceneggiatura. Bernabei ha continuato dicendo che alcune storie hanno bisogno delle iniezioni di benzina per creare nuove curiosità intorno ai milioni di telespettatori italiani.

La stessa protagonista Elena Sofia Ricci ha rivelato che è stata convinta a prendere parte a un’altra stagione di Che dio ci aiuti grazie allo straordinario lavoro compiuto dalla sceneggiatura. Si tratta di un record per l’attrice che ha rivelato nella recente intervista a Porta a Porta di Bruno Vespa di non essere mai andata oltre la quarta stagione.

Inoltre l’attrice toscana ha spiegato che, nonostante ciò, bisogna avere il coraggio di apportare delle modifiche, in caso contrario le serie non hanno lungo termine.