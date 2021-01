"Che Dio ci aiuti", il debutto di Stefano De Martino e le parole di Elena Sofia Ricci

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Elena Sofia Ricci ha centrato il punto: oltre ad essere un bellissimo uomo con un grande talento per la danza, Stefano De Martino è simpatico, allegro e gioioso. Il suo carattere solare "buca" lo schermo e non ci sarebbe da meravigliarsi se tra qualche anno lo trovassimo sul palco di Sanremo. La cosa più curiosa è che, mentre la sua carriera è in ascesa, quella della sua ex moglie Belen Rodriguez sembra invece in caduta libera. Quando si sono conosciuti era il contrario... Forse Stefano ha carpito dalla showgirl argentina il segreto del successo?