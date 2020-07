Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi sul rapporto speciale con Elena Sofia Ricci: "Noi la chiamiamo zia"

Francesca Chillemi è una delle protagoniste indiscusse della longeva serie televisiva “Che Dio Ci Aiuti”, in cui veste il ruolo di Azzurra. L’attrice in una recente intervista ha avuto modo di porre l’accento sulla sesta stagione della fiction che andrà in onda sul piccolo schermo nel 2021. L’ex Miss Italia nel corso della chiacchierata con il settimanale “Dilei” ha parlato dell’amicizia con Elena Sofia Ricci.

Un legame che è divenuta sempre più stretto, segreto anche del successo della serie prodotta dalla Lux Vide. Lo confermano le dichiarazioni rilasciate dall’attrice che si è espressa in tal modo sulla collega: “Una persona molto generosa”. La Chillemi ha anche svelato come viene chiamata Elena Sofia Ricci per via della sua energia: “Noi la chiamiamo zia, perchè è uno spirito molto giovane”.

Le rivelazioni sulla sesta stagione

Inoltre ha sottolineato di riservare grande attenzione ai suggerimenti di Elena Sofia Ricci, una delle migliori attrici italiane: “Ci dà consigli che ci fanno bene, che ci aiutano a migliorarci non solo sul set”. L’interprete del personaggio di Suor Angela è una delle due colleghe con le quali Francesca Chillemi ha un rapporto speciale.

L’attrice ha fatto notare di avere una grande amicizia anche con Valeria Fabrizi, di cui ha espresso stima per il talento nell’interpretare il ruolo di Suor Costanza. Queste le parole di Francesca Chillemi sulla Fabrizi: “Una persona pazzesca e piena di vita. La guardo, l’ammiro, è geniale nella creazione del suo personaggio, le voglio davvero molto bene”.

L’ex miss Italia ha dato anche delle anticipazioni riguardo al personaggio di Azzurra, in riferimento alla sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti ricca di colpi di scena. Francesca Chillemi riguardo alla scelta di Azzurra di diventare suora si è espressa in questi termini: “Posso svelare proprio poco, ma posso dire che quest’anno il mio personaggio è strong”.