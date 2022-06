Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci conferma il suo addio alla serie

Ascolta questo articolo

Dopo ben dodici anni trascorsi sul set di Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci è pronta a dire addio al personaggio di Suor Angela: a svelarlo è stata la diretta interessata, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

A breve, infatti, inizieranno le riprese della fortunata fiction di Rai Uno ed Elena Sofia Ricci ha svelato di essere pronta a tornare sul set, ma ha anche precisato che questa per lei sarà l’ultima stagione nei panni dell’amatissima suora: dopo questa stagione, infatti, Suor Angela uscirà definitivamente di scena, lasciando spazio ad altri personaggi.

Al momento non è chiaro se Suor Angela sarà presente in tutti gli episodi della fiction o se la rivedremo solo nei primi episodi: stando a quanto si legge su La Repubblica, infatti, il personaggio interpretato dalla Ricci potrebbe esserci solo nei primi episodi, per poi abbandonare la serie. Luca Bernabei, però, amministatore delegato di Lux Vide, a fine marzo aveva annunciato che Elena Sofia Ricci sarebbe stata presente in tutti gli episodi, con una sua linea drammaturgica ben precisa.

Per quanto riguarda la data di inizio delle riprese di Che Dio ci aiuti 7, è ancora incerta: Elena Sofia, infatti, al momento è impegnata sul set di un’altra fiction, Fiori sopra l’inferno, che andrà in onda sempre su Rai Uno. Nella serie la Ricci vestirà i panni di Teresa Battaglia, una profiler che dal Sud Italia si trasferirsce in Friuli.

Qui inizierà ad indagare su un serial killer, ma allo stesso tempo cercherà di sconfiggere un altro nemico molto potente che la metterà a dura prova: l’Alzheimer. Al suo fianco ci saranno Gianluca Gobbi che vestirà i panni dell’ispettore capo Parisi e Giuseppe Spata, che invece interpreterà l’investigatore Romani.

Per quanto riguarda il futuro di Che Dio ci aiuti, dopo l’abbandono di Elena Sofia è probabile che il personaggio principale diventi quello di Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi, che già nella scorsa stagione aveva ricevuto molto più spazio.