Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni settima puntata: guai per Emiliano, Ettore nasconde un segreto

Questa settimana Che Dio ci aiuti 7 raddoppia eccezionalmente la sua messa in onda: dopo la puntata di martedì, infatti, Azzurra, Suor Teresa e tutta l’allegra compagnia del Convento degli Angeli tornerà a fare compagnia ai telespettatori anche giovedì 24 febbraio con la settima puntata della fiction.

La celebre fiction di Rai Uno si avvia ormai alla sua conclusione: nella sesta puntata, andata in onda martedì sera, abbiamo assistito al tentativo di Azzurra di mettere insieme Sara ed Emiliano, con lo scopo di trovare una famiglia al piccolo Elia. Le cose sembravano andare per il meglio, ma l’arrivo del fratello di Emiliano in convento, unito ad alcune incomprensioni tra la giovane estetista e lo psichiatra, hanno portato Sara a trascurare Elia, il quale ha mangiato per errore delle mandorle, a cui è allergico, andando in shock anafilattico.

Questo ha portato Suor Teresa a decidere di intervenire, mettendosi alla ricerca di una vera famiglia disposta ad adottare Elia. Il tempo stringe: riuscirà Azzurra a far chiarire Sara ed Emiliano? Lo scopriremo nelle ultime puntate della fiction.

Intanto, sappiamo che nel primo episodio della settima puntata – intitolato Fratelli e Sorelle – le cose tra Emiliano e Sara sembrano essersi complicate dopo gli ultimi avvenimenti e Azzurra inizia a pensare che forse i due non sono fatti per stare insieme. Anche la situazione sentimentale di Cate e Ludovica non è delle migliori: l’avvocato, infatti, è stata lasciata dal barista Ettore, mentre Cate continua a sognare una storia con Giuseppe, ma quest’ultimo non coglie i segnali che la maestra del coro gli manda.

Le tre ragazze decidono allora di usare un’app di incontri, ma i loro appuntamenti non vanno a buon fine. Guai in vista anche per Emiliano, che viene accusato di aver compromesso un trial farmacologico e rischia per questo il licenziamento. Azzurra cercherà di aiutarlo in tutti i modi, nella speranza di riuscire a scagionarlo.

Nel secondo episodio, intitolato Il mio angelo, Suor Teresa dà un’ultima occasione ad Azzurra: la novizia ha solo 48 ore per riunire Sara ed Emiliano, dopodichè chiamerà l’assistente sociale, per trovare una vera famiglia ad Elia. Proprio Emiliano sembra nascondere un segreto: potrebbe avere una donna e sembra anche che la stia nascondendo in convento. Questa situazione scatena la gelosia di Sara.

Infine, Cate e Azzurra indagano su Ettore: dopo aver lasciato Ludovica sembra che il barista stia frequentando un’altra ragazza, la quale potrebbe nascondere un segreto.