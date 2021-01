"Che Dio ci aiuti 6", slitta la puntata del 28 gennaio, Rai 1 trasmette la Coppa Italia

Nel corso delle puntate, la fiction “Che Dio ci aiuti 6” sta ottenendo sempre più successo: il numero di telespettatori è in continua crescita a tal punto da non lasciare alcuna possibilità di ripresa alla concorrenza. Purtroppo per i numerosi seguaci di Suor Angela, capace di raccogliere una media di circa sei milioni di spettatori a settimana, è stata ufficializzata una notizia poco piacevole: un inaspettato cambio di programmazione farà slittare la quinta puntata della fortunata serie tv, che dovrà cedere la serata alla Coppia Italia 2021.

Questa è una settimana molto importante per il mondo del calcio che porta in scena incontri e gare molto attese. Per il rilevante evento, Rai 1 ha deciso di modificare il palinsesto a discapito di alcune fiction e programmi notevolmente seguiti. Contrariamente, tale scelta permetterà ai tanti tifosi di seguire ambiziose sfide: martedì 26 gennaio andrà in onda il derby della Madonnina tra Inter e Milan; mercoledì 27 gennaio saranno trasmesse ben due partite ovvero Lazio – Atalanta e Juventus – Spal; nella serata di giovedì 28 gennaio si chiuderà il quadro con Napoli – Spezia.

L’appuntamento calcistico riguardante i quarti di finale di Coppa Italia ha portato ad un spiacevole turno di stop per l’apprezzatissima fiction che tornerà, con la quinta puntata, giovedì 4 febbraio. I prossimi episodi di “Che Dio ci aiuti 6”, ormai trasferiti alla prossima settimana, riserveranno molti colpi di scena e tante emozioni.

L’arrivo in convento dello zio della piccola Penelope farà preoccupare molto Azzurra che indagherà sulla vita dell’uomo scoprendo verità alquanto complesse. La dolce novizia è riuscita a creare un rapporto di amicizia e di fiducia con la bimba e la sola idea allontanarsi da lei la rende notevolmente triste.

Intanto, Ginevra e Nico sono sempre più distanti e la presenza di Erasmo porterà i due innamorati ad allontanarsi ancora di più. Infine, Suor Angela riuscirà a recuperare alcuni pezzi del suo passato invece Monica cercherà di farsi aiutare da Emiliano per superare le sue paure e fragilità.