Com’è noto, Stefano De Martino è una delle guest star – sicuramente la più attesa – della sesta seria della fortunata fiction di Rai Uno “Che Dio ci aiuti”, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della simpaticissima Suor Angela. La puntata di cui è protagonista, nella quale pare che interpreti se stesso, non è ancora andata in onda, ma c’è grande attesa per la sua prestazione.

Del resto il ballerino di Amici, pupillo di Maria De Filippi, ha dimostrato di essere in grado di padroneggiare al meglio l’arte conduzione, superando una prova ardua come lo show comico “Made in Sud”, e non è da escludere che riesca a fare lo stesso con la recitazione. Intervistata alla vigilia della messa in onda della prima puntata di “Che Dio ci aiuti 6”, Elena Sofia Ricci aveva dichiarato tutto il suo apprezzamento nei confronti dell’ex marito di Belen Rodriguez, che aveva definito simpatico e alla mano.

Stefano De Martino promosso dall’attore Pierpaolo Spollon: “Capisco Belen”

Ma non è la sola. Anche un altro attore della fiction più amata della stagione ha espresso un parere molto positivo su Stefano De Martino. Stiamo parlando di Pierpaolo Spollon, che veste i panni di Emiliano Stifficontinua. Intervistato dal portale FanPage, Spollor ha spiegato di aver girato una sola scena col ballerino, ma di esserne rimasto piacevolmente colpito.

Spollon ha dichiarato di essersi molto divertito con De Martino, che è simpatico e sveglio. Soprattutto – e non è scontato – è cosciente che quello dell’attore non è il suo lavoro. È anche molto sicuro di sé, ha spiegato il ragazzo, ma questo non lo rende né presuntuoso né antipatico, perché non lo fa pesare mai. “Giustamente, se non è sicuro De Martino, chi caz** deve essere sicuro nella vita” ha scherzato Spollon.

L’attore ha ammesso di aver apprezzato molto il pupillo di Maria De Filippi, con cui ha riso un sacco. “Non credevo fosse così divertente, è un gran cazzaro” ha proseguito, intendendo chiaramente fare un complimento. Ma poi l’attore si è spinto oltre, facendo quello che probabilmente è un complimento ancora più grande: “Dopo averlo conosciuto, ho capito perché stava con Belén” ha rivelato. E in effetti, Stefano De Martino ha senz’altro qualcosa di speciale per aver conquistato e fatto capitolare quella che ancora oggi è una delle donne più desiderate d’Italia.