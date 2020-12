"Che Dio ci aiuti 6", parla Gianmarco Saurino: "Nico è cambiato"

Con l’avvio del nuovo anno, cominciano a proliferare nuove serie e fiction. Una delle prime fiction a ripartire, sperando di battere il successo degli anni precedenti, è sicuramente “Che Dio ci aiuti“, giunta alla sesta stagione, che ritorna con le nuove puntate da giovedì 7 gennaio su Rai 1 intorno alle 21.25. Insieme a Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, vi è anche Gianmarco Saurino che, nella serie, interpreta il ruolo di Nico.

Considerando che la nuova serie inizierà a breve, vi è stata la conferenza stampa consueta e, in questa occasione, Gianmarco Saurino, che interpreta l’avvocato Nico, ne ha approfittato per parlare del suo personaggio e di quello che riserva al grande pubblico di Rai 1. Ecco le sue parole in merito: “Il mio personaggio è cambiato dall’inizio, da un donnaiolo frivolo ad una persona responsabile con una famiglia a cui badare”.

Tra le anticipazioni, oltre ad un cambiamento per il personaggio di Nico, come lui stesso ha anticipato, vi è un gradito ritorno, ovvero quello di Diana Del Bufalo, presente nella stagione 4 e che torna ad indossare i panni di Monica creando un po’ di scompiglio nella coppia formata da Nico e Ginevra, interpretata da Simonetta Columbu. Una vicenda che sarà un vero e proprio triangolo di amore e amicizia, anche se nulla appare essere così scontato.

Oltre ai protagonisti che già si conoscono, come Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, vi sono due new entry, interpretate da Pierpaolo Spollon – che i telespettatori conoscono per aver preso parte alla serie “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero – ed Erasmo Genzini. Il primo ha il ruolo di uno psichiatra infantile, che creerà alcune vicende ingarbugliate e il secondo si trova in convento per cercare delle risposte, in quanto vuole avere notizie sulla madre.

La stessa Simonetta Columbu, che interpreta Ginevra, ha ammesso che il suo personaggio guarda al futuro e che sta per prendere alcune decisioni importanti riguardo la sua vita professionale e privata. Tutto è pronto: non resta che attendere la prima puntata della nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”.