Che Dio ci aiuti 6: nella fiction sta per fare il suo ingresso anche Can Yaman

È arrivata ormai al giro di boa anche questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti, in cui Elena Sofia Ricci veste come sempre i panni della protagonista Suor Angela, affianca dall’immancabile Suor Costanza e dalla novizia Azzurra, che ha smesso i panni di femme fatale per abbracciare la fede è la vita monastica.

Tante sono state in questa sesta stagione anche le new entry, a cominciare da Pierpaolo Spollon di panni dello psichiatra Emilio Stiffi e di Erasmo agenzini che interpreta Erasmo, un giovane orfano che scopre però di essere in realtà il fratello di suor Angela.

Molti anche i graditi ritorni, come quello di Diana del Bufalo nel ruolo della dottoressa Monica Giulietti, alle prese con una profonda crisi personale è un sentimento mai sopito per il bel Nico, fidanzato e futuro sposo dell’ex novizia Ginevra.

Accanto al cast fisso, quest’anno abbiamo assistito anche all’incursione di molte Guest star che hanno movimentato la trama, come nel caso di Stefano De Martino, protagonista di un divertente ballo con la vulcanica Suor Costanza. Proprio tra le guest star di questa sesta stagione, troviamo anche un nome che farà felici le migliaia di fan che lo seguono ogni giorno: si tratta dell’attore turco Can Yaman, il quale ha conquistato le sue fan grazie alla soap Day Dreamer in onda ogni pomeriggio su Canale 5.

In attesa quindi di vederlo nei panni di Sandokan, molto presto le fan avranno la possibilità di ammirarlo nella serie Che Dio ci aiuti. Proprio in questi giorni Can sta facendo il suo esordio sul set: le riprese della fiction, infatti, non sono ancora terminante, ma si sta finendo di girare le ultime puntante, quelle in cui farà appunto il suo debutto Yaman.

Non si sa ancora molto del ruolo che interpreterà Can, ma sembra proprio che avrà a che fare con Azzurra e che il suo arrivo comprometterà la sua decisione – che ormai sembra irremovibile – di diventare una suora. Inoltre, l’attore turco non sarà doppiato, grazie alla sua ottima della conoscenza della lingua italiana, ma reciterà con la sua voce.