Che Dio Ci Aiuti 6, le parole di Francesca Chillemi sulla possibile scelta di Azzurra

La serie televisiva “Che Dio Ci Aiuti” rappresenta da anni una delle maggiori certezze della fiction di Rai 1. In una recente intervista una delle protagoniste indiscusse è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Vanity Fair”, ponendo l’accento sulle novità presenti intorno al prodotto televisivo.

Allo stesso tempo l’attrice si è concentrata intorno alla sospensione obbligata delle riprese, attraverso queste parole: “Non è colpa di nessuno”. L’ex Miss Italia ha fatto notare di non conoscere ancora il periodo nel quale si avrà la possibilità di fare ritorno sul set ma, quando verrà deciso, saranno subito informati i milioni di telespettatori italiani.

I cambiamenti intorno alla figura di Azzurra

A ribadirlo è stata la stessa Chillemi che ha voluto fare una promessa ai fan in questi termini: “Vi farò sapere appena inizieranno le riprese”. Nel corso della chiacchierata con Vanity Fair Francesca Chillemi si è concentrata intorno al personaggio di Azzurra, da lei interpretato in tutte le stagioni.

Si tratta di una figura che ha affrontato momenti che hanno cambiato la sua vita: un esempio si ritrova nella sua intenzione di divenire suora. L’interprete ha spiegato di non conoscere il periodo d’inizio delle riprese, rivelando: “Sarebbero dovute partire a fine marzo ma purtroppo è stato sospeso e non abbiamo ancora informazioni al riguardo”.

Ha continuato dicendo che si resta in attesa: “Insomma per il momento è difficile poter riprendere e girare, nulla è ancora stabilito”. Francesca Chillemi ha evidenziato il rapporto speciale instaurato con il personaggio di Azzurra, alla quale ha dato un’impronta ben precisa. Ha rivelato che, per interpretarla, ha ripensato agli anni della giovinezza: “L’ho costruita molto fuori dalle righe, senza schemi nè paletti”. Infine si è soffermata sulla definizione che racchiude in sè il modo d’essere di Azzurra: “Dice sempre quello che pensa”.