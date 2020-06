Che Dio Ci Aiuti 6, le parole di Francesca Chillemi: "Il mio personaggio riscoprirà la fede"

Francesca Chillemi rimane una delle protagoniste femminili indiscusse della serie televisiva “Che Dio Ci Aiuti”, dove da quasi dieci anni veste i panni di Azzurra. L’interprete ha preso parte a una recente intervista a “Tv Mia”, dove ha posto l’accento sull’evoluzione che caratterizzerà il suo personaggio nella sesta stagione.

Si parla della possibilità che Azzurra possa prendere i voti, prendendo esempio da Suor Angela e Suor Costanza, ma la Chillemi si è limitata a dare degli indizi. Queste sono state le dichiarazioni di Francesca Chillemi che, in merito a tale possibilità, si è espressa in questi termini affermando: “Il mio personaggio, dopo una crisi, grazie a Suor Angela riscoprirà la fede”. Allo stesso tempo l’attrice ed ex miss Italia ha parlato del suo rapporto con la fede, in analogia con Azzurra.

Le dichiarazioni dell’attrice

La modella ha espresso queste parole in merito al rapporto con la fede: “Io invece non l’ho mai persa anche se non sono praticante”. Nel corso della chiacchierata con Tv Mia si è concentrata sui valori a lei trasmessi dalla famiglia che si sono rivelati fondamentali: “Ogni sera prego”. Inoltre, durante l’intervista, Francesca Chillemi ha svelato anche un retroscena inaspettato sul suo provino a Che Dio Ci Aiuti, spiegando che all’inizio non voleva partecipare alla fiction prodotta dalla Lux Vide.

Ha sottolineato che il motivo di questa incertezza era legato al fatto che aveva già lavorato in altre serie tv di grande successo tra Mediaset e Rai. Queste le dichiarazioni dell’attrice che ha ricordato quel momento: “Non volevo accettare il ruolo di Azzurra, avevo già lavorato in serie tv famose come Carabinieri e Un medico in famiglia e quando mi proposero il provino andai sul set senza entusiasmo”.

Infine ha spiegato di essersi ricreduta dopo aver letto il copione: “Dopo aver capito qual’era il personaggio di Azzurra, mi accorsi che era proprio un ruolo adatto a me”.