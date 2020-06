Che Dio Ci Aiuti 6, le parole di Elena Sofia Ricci: "Saranno dieci puntate"

In questi mesi ci si interrogava sul possibile prosieguo della serie televisiva di Rai 1, “Che Dio Ci Aiuti” che vede come protagonista Elena Sofia Ricci. Quest’ultima viene dal successo della fiction intitolata “Vivi e Lascia Vivere”, nella quale ha fatto coppia con l’attore Massimo Ghini. L’attrice ha avuto modo di fare delle rivelazioni intorno alla sesta stagione della quale è protagonista nel ruolo di Suor Angela.

La Ricci ha fatto una recente intervista a “Fanpage”, dove ha svelato il progetto per la messa in onda di Che Dio Ci Aiuti 6. L’interprete ha voluto sottolineare le novità riguardanti la data dell’inizio delle riprese e il ritorno sul set. Queste sono state le dichiarazioni di Elena Sofia Ricci che si è espressa in tal modo: “Dovremmo ricominciare a breve ma non mi sbilancio, abbiamo solo date approssimative”.

Le parole dell’interprete di Suor Angela

Ha continuato dicendo che sarà richiesto un sacrificio importante per recuperare il tempo perduto: “Però so che dovremmo lavorare per otto mesi”. Inoltre l’attrice si è concentrata sulla composizione degli appuntamenti della sesta stagione della fiction ambientata ad Assisi: “Saranno dieci puntate”. La messa in onda della serie prodotta dalla Lux Vide è prevista per il 2021 secondo i piani stabiliti dall’azienda di Stato.

Elena Sofia Ricci, però, rimane molto cauta riguardo al periodo in cui verrà trasmessa la fiction: “Sì, se tutto va bene finiremo di girare a febbraio e a marzo”. L’intervistata ha ribadito che, per via dell’emergenza sanitaria, verranno mandati in onda gli episodi quando ancora dovranno finire le riprese.

Lo ha spiegato in questi termini: “E’ probabile, però, che mentre giriamo le ultime puntate, trasmettano su Rai1 le prime”. Infine Elena Sofia Ricci ha ricordato quali erano i piani prima dell’emergenza sanitaria: “Avremmo dovuto iniziare le riprese il 30 marzo e la fiction sarebbe dovuta andare in onda all’inizio dell’autunno di quest’anno”.