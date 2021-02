Che Dio ci aiuti 6, il finale di stagione: super ospite Can Yaman, la verità scioglie tutti i nodi

Sta per concludersi la sesta stagione dell’amata serie TV “Che Dio ci aiuti” e il vasto pubblico di casa Rai si sta già domandando se ci sarà un seguito. Gli ascolti hanno notevolmente premiato la fiction che, capitanata da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, è riuscita a conquistare l’attenzione di circa sei milioni di spettatori a puntata.

L’ultima puntata di “Che Dio ci aiuti 6” è prevista per giovedì 11 marzo e, durante l’appuntamento, la fiction ospiterà il celebre attore Can Yaman che rivestirà un particolare ruolo. La star di “DayDreamer – Le ali del sogno” sarà protagonista di un simpatico siparietto che coinvolgerà Azzurra e le altre ragazze del convento.

Anticipazioni ultima puntata: tutti alla ricerca della verità

Una volta svelato il segreto di Primo, Suor Angela viene assalita dalla confusione e dalla sofferenza: la madre superiora non riesce a perdonare il tradimento del padre che, per tantissimi anni, ha custodito un terribile inganno. Per salvare la vita del padre, Erasmo gli ha donato il suo rene: il giovane non è a conoscenza del segreto di Primo che, per tutelare la sua immagine, non solo ha abbandonato suo figlio ma ha anche ingannato Suor Angela, l’unica persona che voleva accudire Erasmo.

Per paura di spezzargli il cuore, Suor Angela non è sicura di rivelare la verità al fratello Erasmo cosi inizia a valutare le possibili conseguenze delle sue scelte. Nel frattempo Nico, consapevole di nutrire un forte sentimento per Monica, continua imperterrito a seguire i preparativi del suo matrimonio con Ginevra. Il giovane avvocato non dorme sereno perché la sua coscienza lo porta a rivalutare la sua decisione e a seguire il suo cuore. Durante l’organizzazione dell’evento, Monica si impegnerà tanto per aiutare l’amico ma per lei sarà molto difficile accettare che Nico è innamorato di un’altra persona. Nonostante lo sforzo di controllare i suoi sentimenti, l’inconscio di Nico farà ribaltare la situazione e mostrerà le sue insicurezze.

Intanto, Azzurra è sempre più convinta di diventare una “Super Suora” ma stranamente il suo comportamento risulta agli occhi delle sue amiche notevolmente anomalo. Nonostante le difficoltà, la simpatica novizia farà di tutto per rendere felice la piccola Penelope: il suo obbiettivo è quello di trovare una nuova famiglia che possa accudire la bambina con tanto amore. Azzurra spera che Monica possa diventare la nuova madre di Penny ma la dottoressa sembra essere troppo concentrata a pensare alle sue difficoltà sentimentali e alcuni dubbi sul suo futuro ostacoleranno il desiderio della novizia.

Successivamente, Erasmo viene a conoscenza della verità su Primo e stranamente il giovane sembra accettare con disinvoltura l’errore del padre. Tale comportamento preoccupa molto Suor Angela che non riesce a comprendere la reazione “troppo pacifica” del fratello. L’astuta suora inizia a pensare che Erasmo nasconde qualcosa di importante. Infatti, il ragazzo ha in serbo un piano molto preciso che sapora di vendetta.

Il giorno del matrimonio è sempre più vicino e nel convento si respira aria di novità e di festa: tutti sono impegnati nell’organizzazione ma tanti dettagli verranno trascurati e non mancheranno i disguidi. Alcune sorprese del destino metteranno a rischio il matrimonio: i continui imprevisti, stranamente, risultano molto comodi a futuri sposi che avranno più tempo per ragionare sulle loro reali volontà.