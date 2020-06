Che Dio Ci Aiuti 6, Gianmarco Saurino sul suo personaggio: "Sarà la stagione della maturità"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Gianmarco Saurino da alcuni anni rappresenta una garanzia per la fiction di Rai Uno che si è consolidata nel corso degli anni, anche con la partecipazione ad altre serie tv di un certo successo. Ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per divenire il successore di Lino Guanciale (anche se è meglio non fare paragoni).