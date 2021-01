Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni terza puntata: sintomi preoccupanti per Monica, Azzurra avvolta dal dolore del passato

Anche la seconda puntata della nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”, trasmessa eccezionalmente di domenica, ha prodotto ottimi risultati cosi da conquistare il 21.9% di share. Numeri che permettono a casa Rai di dominare sulla concorrenza che non riesce a frenare il successo di Suor Angela, diventata ormai una “garanzia televisiva.

Il terzo appuntamento con la seguitissima fiction, prodotta da Lux Vide, è previsto per giovedì 14 gennaio e riserverà ai numerosi spettatori altri due emozionanti episodi. La prima parte della puntata sarà caratterizzata da una pesante preoccupazione che riguarda la giovane Monica: la dottoressa, dopo aver superato un forte crollo psicologico provocato dall’abbandono del marito Luca, sta tentando di rimettere in moto la sua vita ma alcuni suoi preoccupanti sintomi lasciano presagire il peggio. La ragazza troverà il conforto di Nico che, dopo aver ingenuamente sottovalutato la situazione, aiuterà Monica ad affrontare l’ennesimo problema.

Intanto, Ginevra continua ad essere confusa su ciò che desidera veramente e la presenza di Erasmo porterà la ragazza ad assumere strani comportamenti. Dopo aver scoperto nuovi dettagli sul suo complesso passato, Suor Angela comprende maggiormente che la sua vita è fortemente legata con quella di Erasmo. La nuova madre superiora dovrà scoprire che ruolo ha assunto nell’abbandono del giovane ma tale missione richiederà altro tempo e ricerca.

La seconda parte della puntata sarà ricca di emozioni che, seppur tra loro contrastanti, porteranno alcuni protagonisti a riflettere sul loro cammino. Un dolce bambino verrà abbandonato in casa-famiglia e a prendersi cura di lui sarà proprio Suor Angela: tale evento aprirà una dolorosa ferita nel cuore di Erasmo che farà di tutto per ritrovare la madre del piccolo. Nonostante le difficoltà, tale evento sarà l’occasione perfetta per avvicinare Erasmo a Suor Angela ma qualche imprevisto complicherà il rapporto tra i due. Nel frattempo, Azzurra cerca in tutti in modi di allontanare dalla sua mente una triste ricorrenza: nonostante il suo impegno, la carismatica novizia dovrà accettare il dolore per poterlo metabolizzare e trasformalo in un ricordo.