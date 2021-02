Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni settima puntata: Erasmo scopre le sue vere origini, Ginevra si allontana dal convento

Giovedì 11 febbraio andrà in onda la settima puntata dell’amata fiction “Che Dio ci aiuti 6” che, capitanata dalla talentuosa attrice Elena Sofia Ricci, regalerà al vasto pubblico di Rai 1 grandi emozioni e momenti di intensa riflessione. Dopo molte puntate, caratterizzate dalla ricerca di indizi e prove che potessero creare un collegamento certo con il passato di Erasmo, Suor Angela scopre tutta la verità sul caso.

Nel corso del settimo appuntamento, tutte le certezze fin d’ora custodite verranno messe in discussione e molti rapporti arriveranno ad un punto di svolta. Suor Angela, insieme al padre Primo, cercano in ogni modo di entrare in contatto con Vanessa, la madre di Erasmo. La ricerca non sarà semplice e i due decidono di non svelare nulla ad Erasmo fino a quando tutti i pezzi del passato risulteranno chiari. Proprio questa scelta causerà amare conseguenze, infatti, il giovane Erasmo – grazie al contributo di Carolina – scoprirà ogni dettaglio sulle proprie origini e la sua reazione non sarà molto equilibrata. Abbandonato alla nascita, il ragazzo farà molto fatica a perdonare il padre Primo e riverserà la sua rabbia anche su Suor Angela ossia sua sorella.

Intanto Azzurra, nell’intento di offrire una famiglia a Penny, prova in tutti i modi di avvicinare la bambina a Monica. La dottoressa sembra essere molto distratta a causa della sua nuova relazione con il collega Emiliano. I due fidanzati stanno iniziando a progettare un futuro insieme e, vogliosi di diventare genitori, sembrano più uniti che mai.

Tale unione provoca uno strano fastidio a Nico che, dopo aver ricucito il rapporto con Ginevra, sente che nel suo cuore non è mai sparito l’amore per Monica. Il giovane avvocato vivrà delle giornate difficili che saranno aggravate da molta confusione che, in realtà, colpirà anche le altre coppie: una cena a quattro, organizzata da Nico, farà ribaltare gli equilibri tra Monica, Emiliano e Ginevra che comprenderanno di aver un urgente bisogno di far chiarezza sui loro sentimenti.

Vedere Erasmo insieme a Carolina disturba la serenità di Ginevra che non riesce minimamente a frenare la sua gelosia anche davanti al suo attuale fidanzato. Consapevole di provare una forte attrazione per Erasmo, Ginevra decide di allontanarsi dal convento per poter riflettere sulle sorti del suo futuro con Nico. Ormai la sua scelta è chiara ma la ragazza fa fatica a trovare il coraggio per essere sincera, con sé stessa e con gli altri.

Nel frattempo, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo ma il giovane non sembra pronto a voltare pagina. La complicata situazione porterà ad una strana convivenza tra Erasmo e Nico che, costretti dalle circostanze, trascorreranno molto tempo insieme. Tale situazione provocherà molto disordine ma, alla fine, permetterà ai due rivali di rivalutare le loro ostinate posizioni.