Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni sesta puntata: gara di ballo con Stefano De Martino, Azzurra incerta sul suo futuro

La sesta puntata della fortunata fiction “Che Dio ci aiuti 6” sarà caratterizzata dalla presenza di Stefano De Martino, il presentatore e ballerino rivestirà il ruolo di special guest: una nuova esperienza televisiva che permetterà al conduttore di “Stasera tutto è possibile” di realizzare un altro importante obbiettivo.

Puntata dopo puntata, Suor Angela riesce a tenere incollati al televisore una media di circa sei milioni di spettatori, numeri che confermano l’alto potenziale della serie televisiva che continua a regalare sorprendenti emozioni al suo vasto pubblico. Durante il sesto appuntamento i numerosi spettatori potranno assistere alla geniale idea di Suor Costanza: l’amata madre superiora, sempre affascinata dal mondo della danza, ha deciso di organizzare una gara di ballo e di inviare Stefano De Martino per dirigere l’intero spettacolo. La passione di Suor Costanza coinvolgerà tutto il convento, nessuno escluso: il divertente evento, oltre a portare molta allegria, diventerà l’occasione perfetta per alcune coppie di comprendere i loro sentimenti e di vedere con una luce differente i propri partner.

L’allegria del momento non durerà molto a lungo in quanto alcuni protagonisti verranno assaliti dall’ansia prodotta da alcune problematiche che meritano una soluzione: Azzurra dovrà affrontare una delicata scelta che potrebbe per sempre cambiare il destino della piccola Penny. La dolce novizia avrà il compito di scegliere con cura la famiglia più idonea per adottare la bambina. Tale responsabilità porterà Azzurra a vivere molte emozioni tra loro in contrasto e la paura di sbagliare diventerà insostenibile. D’altro canto, la piccola Penny sembra non aver nessun dubbio sul suo futuro e tale sensazione aiuterà Azzurra ad affrontare al meglio la sua missione.

Intanto, Suor Angela è tormentata da un sospetto che diventa sempre più reale: Erasmo potrebbe essere suo figlio. Il ragazzo, abbandonato alla nascita, ha vissuto momenti molto difficili e superare i drammatici ricordi del passato non sarà semplice. Il legame di fiducia che lega Erasmo a Suor Angela è diventato molto solido ma alcune verità nascoste potrebbero rovinare quell’affetto costruito dopo molti ostacoli superati insieme. Con l’arrivo ad Assisi di Elisa, la sorella di Suor Angela, molti segreti di famiglia verranno svelati: la presenza della donna disturba Erasmo che decide di indagare maggiormente sul suo passato.

Nel frattempo, una forte ondata di gelosia colpirà alcune coppie del convento: Emiliano sarà sempre più scontroso con Nico soprattutto dopo aver scoperto che il talentuoso avvocato è stato legato sentimentalmente con Monica. Invece, la giovane dottoressa in cerca dell’amore perfetto dovrà superare una pesante lite con Carolina, accusata di provarci con Emiliano.

A calmare Monica sarà l’arrivo inaspettato di sua zia Franca che porterà in convento anche i suoi problemi. La dottoressa, con l’aiuto di Penny e Nico, cercherà in ogni modo e con qualsiasi mezzo di ottenere dalla zia un lascito in denaro. Infine, Azzurra sarà assalita da pesanti dubbi che rendono il suo futuro incerto: la ragazza è in attesa di un segno divino che possa aiutarla a capire quale sia la strada migliore da intraprendere.