Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni seconda puntata: Suor Angela in cerca del suo passato, Nico torna single

È stato un sorprendente ritorno quello di Suor Angela che ha permesso a Rai 1, nella serata di giovedì 7 gennaio, di trionfare e portare a casa un ottimo risultato in termini di share. La prima puntata di “Che Dio ci aiuti 6” è stata seguita da più di 6 milioni di spettatori cosi da dominare sulla concorrenza che con “DayDreamer – Le ali del sogno” si è fermata all’11% di share.

La seconda puntata dell’amatissima fiction, prodotta da Lux Vide, andrà in onda eccezionalmente di domenica ovvero nella serata del 10 gennaio. Il vasto pubblico avrà la possibilità di conoscere la trama del terzo e del quarto episodio che riserveranno al pubblico tante risate e sorprendenti colpi di scena.

La prima parte della puntata si apre con una richiesta di aiuto da parte di uomo che ha perso la memoria e Suor Angela lo accoglierà con affetto. Anche lei non riesce a ricordare alcuni eventi drammatici del suo passato e proprio questo problema non le permette di comprendere al meglio il suo presente. Intanto, Nico tenta in ogni modo di riconquistare Ginevra: la ragazza cerca in ogni modo di dimostrargli di essere una donna matura e che riesce ad andare avanti anche senza di lui.

Ad un passo dalle nozze, Ginevra non riesce a superare alcune sue incertezze perlopiù aggravate dalla presenza di Monica (ex fidanzata di Nico) e di Erasmo (il ragazzo che lei ha baciato in un momento di debolezza). Anche Monica non sta attraversando un bel periodo ma, nonostante tutto, trova la forza di superare il crollo psicologico in cui è caduta per colpa di suo marito.

Nella seconda parte dell’appuntamento, Ginevra decide di cercare un lavoro che le permetta di accentuare la sua indipendenza agli occhi di Nico: in questo tentativo sarà contrastata da Erasmo che mostrerà un certo interesse per la stessa candidatura. Nel frattempo, Nico prova a uscire con altre ragazze ma il risultato di una nuova vita da single non sarà soddisfacente. La piccola Penny fa molta fatica ad ambientarsi ad Assisi mettendo in difficoltà Azzurra che prenderà delle decisioni difficili ma, per fortuna, troverà sempre l’aiuto di Suor Angela. Infine, per rimediare ai danni economici prodotti dal marito, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo ed affascinante lato di sé.