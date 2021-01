Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quinta puntata: Erasmo nei guai, Azzurra preoccupata per l’arrivo dello zio di Penny

Settimana dopo settimana, “Che Dio ci aiuti 6” riesce ad attirare l’attenzione di un numero sempre crescente di telespettatori: la fiction, targata Lux Vide, raccoglie una media di circa sei milioni di spettatori a puntata cosi da non lasciare alcuna speranza alla concorrenza che rimane ai margini.

L’attesissima Coppa Italia 2021 ha portato qualche confusione nel palinsesto di casa Rai in quanto è circolata la voce di un possibile cambio di programmazione per “Che Dio ci aiuti 6”, costretta a cedere la serata alla competizione Napoli-Spezia. L’importante evento calcistico occuperà il prime time di Rai 1 e Rai 2 per offrire al vasto pubblico la possibilità di seguire le seguenti partite: martedì 26 gennaio è previsto il derby Inter-Milan; mercoledì 27 gennaio scendono in campo Lazio-Atalanta e Juventus-Spal; giovedì 28 gennaio è il turno di Napoli-Spezia.

L’incerta programmazione dei quarti di finale ha fatto presagire ad un spiacevole turno di stop per l’amatissima fiction capitanata da Suor Angela che invece torna regolarmente con la quinta puntata nella serata di giovedì 28 gennaio: a differenza delle precedenti sfide, la partita Napoli-Spezia verrà trasmessa su Rai 2.

Nel corso del quinto appuntamento di “Che Dio ci aiuti 6”, i telespettatori saranno protagonisti di sorprendenti colpi di scena e di emozioni molto forti. La puntata si apre con l’arrivo ad Assisi di Fabio, lo zio di Penelope, ovvero il parente più stretto che potrebbe occuparsi della bambina e portarla lontana dal convento.

Azzurra, fortemente legata alla piccola Penny, inizia a preoccuparsi in quanto sente di non potersi fidare di Fabio e così decide di indagare sulla vita dell’uomo. Solamente la giovane novizia percepirà tale sensazione e le sue ricerche porteranno alla scoperta di alcuni lati nascosti di Fabio. Al contrario, Suor Angela invita la ragazza a stare serena e a non dare giudizi troppo frettolosi. La simpatica novizia utilizzerà ogni mezzo possibile per far uscire la verità rischiando di ricevere qualche critica per gli strumenti da lei adoperati.

Intanto, Nico è costretto ad allontanarsi dal convento e la presenza di Erasmo nella vita di Ginevra porterà la coppia di fidanzati ad allontanarsi maggiormente. Ginevra si impegna a risanare il rapporto con Erasmo cercando in ogni modo di farsi perdonare per aver criticato pesantemente l’atteggiamento del ragazzo. Dopo l’aspro scontro con Ginevra, Erasmo torna a frequentare gente poco affidabile rischiando di peggiorare la sua posizione.

Nel frattempo, Monica decide di prendersi cura di sé stessa e chiede una seduta di psicoterapia a Emiliano, il quale scambia la proposta con un appuntamento galante. Tale confusione porterà i due colleghi ad essere sentimentalmente più uniti così Monica aprirà un nuovo capitolo della sua vita. Infine, Suor Angela riuscirà a recuperare dalla sua mente nuovi dettagli del passato legati all’abbandono di Erasmo. Tutti i ricordi recuperati proietteranno una realtà alquanto complessa che cambierà il rapporto tra Erasmo e Suor Angela.