Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quarta puntata: Monica accusata di omicidio, Erasmo e Ginevra sempre più vicini

La terza puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, andata in onda giovedì 16 gennaio, ha registrato un altro grande successo: la seguitissima fiction ha permesso a Rai 1 di raggiungere il 22.4% di share e di superare di gran lunga “DayDreamer – Le ali del sogno” che precipita al 9.2%.

Il quarto appuntamento della fortuna serie televisiva, prodotta da Lux Vide, è previsto per la serata di giovedì 21 gennaio: i numerosi telespettatori avranno la possibilità di seguire altri due entusiasmanti episodi, ricchi di risate ed emozioni. L’attesissima puntata si apre con una pesante accusa rivolta a Monica: la dottoressa viene accusata di omicidio.

La misteriosa morte di un suo paziente porterà al declino della carriera di Monica che verrà addirittura sospesa dall’ospedale. Dopo aver superato il forte crollo psicologico causato da alcune delusioni provocate dal marito Luca, l’unico fattore di certezza per Monica è il suo lavoro ma anche questo aspetto rassicurante della sua vita verrà fortemente compromesso. Inoltre, la simpatica dottoressa deve affrontare un’altra complessa sfida: una recente diagnosi medica costringe Monica ad aver un figlio entro un anno oppure ad abbandonare per sempre la possibilità di diventare madre.

Per fortuna, la ragazza sarà sostenuta dalla sue amiche e dal sostegno di Suor Angela che farà di tutto per vedere Monica sorridere. Infatti, la nuova madre superiora coinvolgerà Nico nella sua ennesima missione: Suor Angela indagherà sulla verità di questo strano caso medico che rischia di far imprigionare Monica. Dopo varie ricerche e sostenuta dalla capacità di Nico, Suor Angela troverà la verità.

Intanto, Azzurra continua ad accudire la piccola Penelope che, piano piano, inizia a fidarsi della dolce novizia: la bimba dovrà affrontare qualche difficoltà scolastica facendo affidamento sulla capacità di Azzurra. Nel frattempo, il rapporto tra Erasmo e Ginevra diventa sempre più intimo: i due capiranno di essere notevolmente attratti e una gita fuori Assisi diventerà l’occasione perfetta per comprendere meglio i loro sentimenti. Questa nuova complicità ferirà tantissimo Nico che inizierà a comprendere di aver perso la sua amata Ginevra.