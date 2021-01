Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni prima puntata: Azzurra a un bivio, Monica torna in convento

Sta finalmente per tornare in onda su Rai Uno l’amata fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta stagione. Protagonista indiscussa anche questa volta Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Attorno a lei e al suo Angolo Divino si affacceranno come ogni anno una nutrita schiera di personaggi – tra vecchie conoscenze e nuovi ingressi – che porteranno tante novità nel tranquillo convento.

Suor Angela, Suor Costanza, Azzurra, Nico, Ginevra e Mattia in questa sesta stagione traslocheranno nel convento di Assisi, il primo convento di Suor Angela e proprio qui Azzurra potrebbe prendere i voti e abbracciare la vita monastica, mettendosi definitivamente alle spalle la vita sfarzosa e mondana a cui aveva abituato i telespettatori della serie.

Ad Assisi, però, Suor Angela dovrà anche fare i conti con il suo passato e con la figura di suo padre, con il quale non ha più rapporti da diversi anni.

Inoltre, Nico e Ginevra – che ha smesso i panni di novizia per amore dell’avvocato – sono pronti alle nozze e stanno per diventare finalmente una famiglia insieme al piccolo Mattia. La loro serenità, però, rischia di essere minata dall’arrivo improvviso e burrascoso di Monica, ex fiamma di Nico, che lo aveva lasciato al termine della quarta stagione per ritornare insieme a suo marito, che credeva disperso.

Accanto a loro ci saranno anche diverse new entry che porteranno scompiglio nel mondo delle suore: si tratta di Pierpaolo Spollon (già visto in Doc – Nelle tue mani), che vestirà i panni di uno psichiatra ed Erasmo Genzini (protagonista de L’Isola di Pietro) che interpreterà il personaggio di Erasmo, un misterioso operaio che giungerà ad Assisi per cercare suo padre.

Accanto a loro arriverà anche la piccola Penny, la cui identità è ancora avvolta nel mistero, ma qualcuno sa chi è la bambina e Suor Angela potrebbe venirlo a scoprire molto presto.