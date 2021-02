Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni ottava puntata: Monica ama Nico, Suor Angela scopre nuovi dettagli sul suo passato

Continua a riscuotere enorme successo la serie televisiva “Che Dio ci aiuti 6” che, puntualmente, riesce ad intrattenere una media di sei milioni di spettatori cosi da dimostrare che le avventure di Suor Angela non passano mai di moda. Nel corso dell’ottavo appuntamento, previsto per giovedì 18 febbraio, il vasto pubblico di casa Rai avrà la possibilità di seguire nuovi risvolti che ribalteranno gli equilibri dell’intero convento.

La puntata si apre con il ritorno di Ginevra che, dopo una lunga riflessione lontana da Assisi, torna con la consapevolezza che il suo cuore batte solo per Erasmo. La ragazza trova il coraggio di chiudere il rapporto con Nico ma senza raccontare tutta la verità. Il giovane avvocato farà molta fatica a comprendere il reale motivo della rottura e, addirittura, si sentirà in colpa per aver trascurato la sua fidanzata.

Nel frattempo, Azzurra e la piccola Penny aiuteranno Monica a fare chiarezza sui suoi sentimenti: dopo aver lasciato Emiliano, la simpatica dottoressa comprende che è ancora innamorata del suo ex-fidanzato Nico. Quest’ultimo, sofferente della scelta di Ginevra, si avvicinerà all’amica Monica per trovare conforto ma la ragazza farà di tutto per uscire dal ruolo di amica.

Intanto, Erasmo e Primo diventano sempre più complici e tale rapporto provoca fastidio in Suor Angela perché nutre la sensazione che il loro padre non è stato totalmente sincero con entrambi. Spinta dalla voglia di conoscere la verità, Suor Angela sforza la sua mente per recuperare inediti ricordi sulla dinamica dell’incidente. Dopo varie simulazioni per stimolare la memoria, Suor Angela scopre un dettaglio fondamentale che le permetterà di unire tutti i pezzi del passato e di trarre le dovute conclusioni.

Infine, Carolina non riesce a dimenticare Erasmo e avrà difficoltà a nascondere i suoi sentimenti. Tra la confusione e la paura di un possibile rifiuto, la ragazza dovrà affrontare pure Ginevra affinché la loro amicizia non venga lesa dall’interesse che entrambe hanno per lo stesso uomo. Per Azzurra si apre un nuovo capitolo della sua vita fatto di consapevolezza, devozione e di grande fede.