Che Dio Ci Aiuti 5, puntata del 7 marzo: Athos lascia il convento

Giovedì 7 marzo va in onda sul piccolo schermo un nuovo appuntamento con la longeva serie televisiva prodotta dalla Lux Vide che vede molti colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Il cast dimostra di appassionare i milioni di telespettatori italiani e si sono rivelate vincenti le scelte di new entry come Laura Adriani e Simonetta Columbu.

Le anticipazioni del primo episodio dell’ottava puntata, dal titolo “Attenti al lupo” svelano che Suor Angela si dimostrerà preoccupata per Ginevra in quanto la donna è venuta a conoscenza dell’uscita dal carcere del padre della ragazza. Quest’ultima saprà la verità intorno al genitore che ha deciso di trovare la figlia per sperare in un riavvicinamento.

Nico salva Ginevra dal commettere un grave errore

La novizia, però, non ha intenzione di perdonare l’uomo che ha ucciso la madre e vorrà organizzare una vendetta ai danni del genitore. Suor Angela chiederà aiuto a Nico chiamato a intervenire nella vicenda per spingere Ginevra a fare la scelta giusta e l’avvocato riuscirà nell’intento di salvare la giovane donna dalle sue intenzioni.

I due innamorati si troveranno a essere sempre più vicini mentre la complicità di Gabriele e Teodora scatenerà la gelosia di Valentina. Azzurra, dal canto suo si metterà alla ricerca di idee bizzarre per trovare il modo di recuperare i soldi di Athos al punto che chiederà il coinvolgimento di tutto il convento.

Nel secondo episodio dell’ottavo appuntamento, intitolato “Il linguaggio dei segni” Suor Angela si affiderà al medico Pietro per far riunire una famiglia. La suora si renderà conto del dolore nascosto dal dottore dietro a una corazza mentre Nico si troverà alle prese con la confusione. Il legale non sa di quale donna sia realmente innamorato ma prende una decisione definitiva che viene comunicata a Ginevra. Infine Azzurra sarà dispiaciuta per l’imminente partenza di Athos.