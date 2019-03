"Che Dio ci Aiuti 5", le anticipazioni della nuova puntata di giovedì 7 marzo e la paura per Ginevra

Giovedì 7 marzo su Rai 1 intorno alle 21.30 circa torna il nuovo appuntamento con la serie “Che Dio ci aiuti”, giunta alla quinta stagione che continua a mietere grandi successi. Nelle anticipazioni, il padre di Ginevra, la novizia, è uscito dal carcere e sta per tornare dalla figlia seminando preoccupazione e paura in Suor Angela. Vediamo cosa attende i telespettatori della serie.

Come ogni giovedì, anche in questa nuova puntata ci saranno due nuovi episodi. Il primo con “Attenti al lupo” e il secondo dal titolo “Il linguaggio dei segni”. Una delle protagoniste dell’episodio sarà Ginevra, il cui padre è appena uscito dal carcere e vuole cercarla. La novizia è pronta a vendicarsi di tutto il male che ha fatto a lei e a sua madre, ma Nico la aiuterà in questo suo percorso.

Il primo episodio ha come titolo Attenti al lupo e il passato di Ginevra torna a riaffacciarsi con l’arrivo del padre, appena uscito dal carcere. Ginevra accusa il padre per la morte della madre ed è disposta a tutto pur di fargliela pagare, ma anche in questo caso, Nico riuscirà a farle cambiare idea e salvarla dall’imminente pericolo. Azzurra cerca di recuperare i soldi di Athos, mentre Valentina comincia a provare un po’ di gelosia nel rapporto tra il suo ex e Teodora.

Il secondo episodio “Il linguaggio dei segni” è una puntata in cui molti protagonisti cercano di capire le loro scelte e decisioni, come il dolore che si nasconde dietro Pietro che maschera tutto tramite il lavoro e Nico prende una scelta importante per quanto riguarda il suo rapporto con Maria. Athos abbandona il convento e Azzurra dovrà imparare ad accettarlo.

Insomma, i nuovi episodi di questa fortunatissima serie continuano a entusiasmare e vedremo cosa porterà ai protagonisti, a Suor Angela e quali altre vicissitudini si racconteranno.