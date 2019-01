Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni puntata del 31 gennaio: la foto compromettente di Ginevra e Nico

Eccoci arrivati ad un nuovo doppio appuntamento della fortunatissima serie tv di Rai 1 “Che Dio ci aiuti 5” in onda giovedì 31 gennaio alle 21,20 circa – con protagonista principale l’attrice Elena Sofia Ricci nel ruolo di suor Angela – che assicurerà emozionanti ed inaspettati colpi di scena, come la foto compromettente che rieverà la novizia Ginevra.

La narrazione delle storie dei protagonisti di “Che Dio ci aiuti” convince sempre più il pubblico televisivo, tanto che nella battaglia degli ascolti della scorsa settimana, la serie tv di Rai 1 ha vinto sul temutissimo programma competitor di Canale 5, cioè il reality show condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi“.

Ginevra e la foto compromettente

Stando alle anticipzioni del settimo episodio dal titolo “Fuori”, suor Angela si troverà a confrontarsi con una bambina in difficoltà, vittima della sua stessa madre. Ma non è tutto perché anche Maria cercherà l’aiuto di Nico per affrontare il padre. Nonostante tutti i programmi fatti e i piani elaborati le cose non vanno per il verso giusto, così Nico si ritroverà al ballo scolastico in compagnia di Ginevra.

Azzurra Leonardi è sempre più determinata nella sua intenzione di vendere il convento, una decisione che dispiace molto alle suore, alle quali non rimane altro che boicottare in tutti i modi la ragazza, ma i loro sforzi non andranno a buon fine, perché si presenterà un compratore. Cosa accadrà ora al convento? Sarà venduto?

Le anticipazioni dell’ottavo episodio rivelano che Nico è impegnato a far luce sulla misteriosa scomparsa di un studente, ed in questa sua avventura troverà tutto l’appoggio ed il sostegno in suor Angela. A scuotere la tranquillità del convento sarà anche l’inquietante e compromettente foto che riceverà Ginevra.

Uno scatto che la ritrae con Nico durante il ballo scolastico, anche se la novizia non ricorda nulla al riguardo. Anche Azzurra riceverà una spiacevole sorpresa, perché il compratore del convento è un suo ex spasimante, che lei però non è intenzionata ad incontrare.