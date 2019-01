Che Dio Ci Aiuti 5, anticipazioni puntata del 24 gennaio: Valentina si innamora del fisioterapista

Giovedì 24 gennaio va in onda su Rai Uno il terzo appuntamento con la serie televisiva Che dio ci aiuti 5 capace d’incuriosire milioni di spettatori e la prova evidente è data dagli ascolti. Ci sono delle novità a partire dal personaggio di Nico che, nella prima puntata della quinta stagione, è stato sconvolto dalla notizia di essere padre di Mattia. Inoltre il Convento ha visto la presenza di nuove persone tra cui spicca il nome di Ginevra, la novizia che dovrà dividere la stanza con Maria.

Le anticipazioni del primo episodio della quarta puntata di Che dio ci aiuti 5, intitolato “Basta un click” svelano che ad Assisi arriva Maria la cui bellezza non passa inosservata agli occhi di Nico.

Suor Angela scopre il segreto di Maria

Suor Angela scopre una verità inaspettata sul conto della ragazza appena arrivata in convento: arriva a capire che Maria è impaurita dalle continue minacce subite dall’ex fidanzato che non sembra dare tregua alla nipote di Suor Costanza. Maria, però, può trovare un lato positivo poiché trova un ottimo difensore nella figura di Nico che ha intenzione di risolvere la questione per far stare tranquilla la giovane donna.

Nel frattempo Suor Costanza decide di continuare a nascondere agli occhi di Suor Angela la situazione riguardante le due gemelline che sanno dove si trova la loro madre. Valentina, invece, ritrova il sorriso grazie al supporto di Azzurra e finisce per innamorarsi del suo fisioterapista.

Nel secondo episodio della terza puntata, intitolato “Tu chiamale se vuoi fissazioni”, Suor Angela decide di offrire il suo aiuto a Ginevra in difficoltà dopo cio che è avvenuto con i suoi alunni. Inoltre Nico s’innamora di Maria e chiede alla ragazza di avere con lei una relazione esclusiva mentre Azzurra si dimostra sicura di voler mettere in vendita il convento: in attesa di un compratore, la moglie di Guido rimane ad Assisi.