Che Dio Ci Aiuti 5, anticipazioni puntata del 14 marzo: Nico ha deciso di partire

Giovedì 14 marzo va in onda su Rai 1 alle ore 21:25 un nuovo appuntamento con la longeva serie televisiva Che dio ci aiuti 5 che vede come protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci. Le anticipazioni del diciassettesimo episodio della nona puntata, intitolato “Istruzioni per crescere” fanno notare che la suora scopre un segreto riguardo al padre di un bambino alle prese con un ricovero in ospedale.

La religiosa s’impegna in prima persona per venire a conoscenza del motivo dello strano comportamento dell’uomo mentre Nico prende una decisione pronta a creare delle sorprese nella sua vita. L’avvocato ritiene che sia arrivato il momento per tenersi lontano dal convento e decide di chiamare Asia.

Maria nasconde un segreto indicibile

Il legale chiede alla donna di presentarsi all’angolo del convento per riprendere il piccolo Mattia ma deve fare i conti con degli ostacoli che possono mettere a repentaglio i piani del legale. Il Santopaolo scopre tutta la verità sul conto della giovane donna capendo che Asia non possa presentarsi all’incontro fissato con il legale.

Inoltre Valentina non riesce a trovare la serenità pur avendo conquistato l’amore di Alessio con il quale vorrebbe dare inizio a un nuovo capitolo della sua vita. Azzurra, dal canto suo si dice decisa per pensare alla storia con Athos dopo i continui tentennamenti da parte della madre di Emma. Quest’ultima è riuscita a trovare la forza di andare avanti dopo la fine drammatica del matrimonio con Guido.

Gli spoiler del diciottesimo episodio del nono appuntamento di Che dio ci aiuti 5, intitolato “L’essenziale” rivelano che ci sono nuovi segreti nella vita dei personaggi principali. Un esempio è rappresentato da Maria che viene convinta da Suor Angela e Nico a raccontare una verità indicibile mentre un professore riceve la denuncia da parte di uno scolaro. Infine proseguono gli alti e bassi tra Nico e Ginevra al punto che la novizia aiuta Nico con il trasloco per far chiarezza sui sentimenti.