Che Dio Ci Aiuti 5, anticipazioni puntata del 10 gennaio: un evento drammatico sconvolgerà il convento

La prima puntata della quinta stagione della fortunata fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti” con protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci andrà in onda giovedì 10 gennaio in prima serata sulla rete ammiraglia Rai, con nuove avvincenti ed emozionanti storie, ma anche nuovi colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori e fan della fiction.

Alcuni dei protagonisti delle precedenti edizione, come Lino Guanciale e Diana Del Bufalo, non faranno più parte del cast, mentre rivedremo anche quest’anno oltre alla protagonista principale Elena Sofia Ricci, anche Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, così come Gianmarco Saurino e Arianna Montefiori.

Valentina in pericolo di vita

Il sequel della narrazione di “Che Dio Ci Aiuti” registra quest’anno due nuovi arrivi, cioè le attrici Laura Adriani – nel ruolo della nipote ribelle di Suori Costanza – e Simonetta Columbu – nei panni della giovane novizia Ginevra – che con le loro storie vivacizzeranno non poco la vita all’interno del convento.

In una recente intervista Elena Sofia Ricci – che interpreta il personaggio chiave della narrazione, cioè quello di Suor Angela – ha spoilerato che il suo personaggio vivrà dei momenti difficili, insomma una crisi profonda che la metterà a dura prova. Ma quali saranno le altre novità che riguarderanno la prima puntata?

Le anticipazioni della puntata di giovedì 10 gennaio di “Che Dio ci aiuti 5” svelano che le due suore saranno in fermento per l’arrivo di una giovane novizia, Ginevra. Dopo la fine della relazione con Monica, Nico si lascerà andare con una sconosciuta, ma prima di rivedere Asia. L’esuberante Azzurra, invece, farà ritorno al convento dando a Suor Angela e a Suor Costanza un’importante notizia, cioè quella che diventata la proprietaria dell’immobile.

A far vacillare le sicurezze di Ginevra ci penserà Nico, ma questo basterà a farla tornare indietro nella sua decisione? Le anticipazioni della prima puntanta svelano inoltre che un evento drammatico scuoterà gli animi dei protagonisti della fiction, perché Valentina entrerà in coma, ma qualcosa non quadra, e Azzurra, non convinta del tentato suicidio, cercherà la verità.