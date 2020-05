"Cercando Alaska", il teen drama in onda su Sky

Da mercoledì 27 maggio, arriva in Italia, per la precisione su Sky Atlantic, la serie “Cercando Alaska”, tratta dal romanzo di John Green, lo scrittore famoso in tutto il mondo che ha scritto anche “Colpa delle stelle” diventato anche un film di grande successo al botteghino. Il romanzo ha visto la luce nel 2005 decretando subito il suo successo al punto da essere stato inserito nella lista dei libri maggiormente venduti per ragazzi nel 2012.

Si è pensato, proprio come accaduto per “Colpa delle stelle”a un progetto cinematografico, ma purtroppo mai andato a buon fine. Alcuni mesi fa, sul suo account di Twitter, l’autore, John Green ha pubblicato il seguente messaggio riguardo la serie: “Ieri ho parlato con Kristine e Charlie al telefono ed è stato davvero speciale avere una conversazione con coloro che diventeranno Miles e Alaska. Provo gratitudine verso di loro e verso tutti quelli coinvolti in Looking For Alaska”.

Si tratta di una serie televisiva in 8 episodi di cui la prima puntata va in onda mercoledì 27 maggio e si può vederla sia su Sky Atlantic, ma anche su Now Tv. Si racconta di Miles Halter interpretato da Charlie Plummer, molto timido e introverso che conduce una vita molto piatta e, a tratti, noiosa. Nel momento in cui decide di frequentare una scola molto esclusiva dell’Alabama, la sua vita cambia.

Nel nuovo ambiente scolastico fa la conoscenza di Alaska, interpretata da Kristine Froseth, molto bella, intelligente, ma anche problematica e autodistruttiva. Tra i due ragazzi, è inutile dire che scatta immediatamente una sintonia e un bel rapporto di amicizia. Alaska, però, muore in circostanze misteriose e lo stesso Charlie, insieme ad altri, cercano di capire cosa sia successo facendo luce sui fatti accaduti.

“Cercando Alaska” è una storia di formazione che mette in luce le paure, i sogni, le speranze e anche le insicurezze dei giovani mettendoli a confronto con la vita adulta e tutto ciò che il passaggio alla maturità comporta. Il produttore della serie è Josh Schwartz, lo stesso di “Gossip Girl” e “The O.C”, serie sui giovani di grande successo.