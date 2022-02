Nel corso della puntata del GF Vip 6, andata in onda in diretta giovedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha letto un comunicato degli autori della Casa più spiata dagli italiani… un comunicato davvero severo emesso nei confronti di un vippone.

Queste le motivazioni del provvedimento : “diverse e continue infrazioni del regolamento” e “un atteggiamento arrogante e intimidatorio”. Signorini ha aggiunto: “Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”. Ma di chi si tratta? Dell’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Basciano.

Cosa è accaduto

Alessandro Basciano, durante un litigio scoppiato nel pomeriggio del 17 febbraio con la sua bella fidanzata Sophie Codegoni, oltre a togliere il microfono, ha usato toni forti e ha sfiorato la rissa con Alex Belli (facendosi male alla caviglia), al punto che l’occhio sempre vigile degli autori del GF ha deciso di infliggergli una pesante punizione. Basciano, infatti, è andato direttamente in nomination e rischia di uscire definitivamente dalla Casa nella prossima puntata del reality show.

Sophie ha cercato in tutti i modi di difenderlo, il diretto interessato ha provato a discolparsi, fornendo la sua versione dei fatti, ma il GF è rimasto fermo sulle sue posizioni. Dunque, Alessandro rischia di essere eliminato. Alfonso Signorini ha cercato di mediare, dicendo: “Non prendere questa nomination come un attacco personale, stiamo punendo gli atteggiamenti. Il pubblico sa che sei una brava persona, è lui che decide”. Anche dallo studio sono sembrati tutti dalla parte degli autori del GF.

Alessandro Basciano è rimasto turbato da quanto accaduto in puntata, commentando con Manila e Antonio il provvedimento: “Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto…Non posso accettare una roba del genere” . Profondamente giù di morale, ha deciso di rimanere solo nella notte, andando a dormire senza Sophie che si è dovuta accontentare di andare a dormire con il suo pupazzetto, senza il suo fidanzato conosciuto nella Casa di Cinecittà.

Ma non è finita qui perchè, la mattina seguente, Soleil Sorge, nel commentare la decisione presa dal GF, ha aggiunto un dettaglio davvero sconvolgente: Delia Duran, durante una lite, avrebbe mollato uno schiaffo al marito Alex Belli ma, a detta dell’influencer, la questione sarebbe stata insabbiata. E su Twitter non sono mancati i commenti: “Soleil che smerda il provvedimento dato ad Alessandro, gli autori e i due pesi e due misure ” e ancora: “ieri Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente”. Tutto questo ha fatto scattare inevitabilmente la censura.