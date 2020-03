"Celebrity Hunted – Caccia all’uomo", su Amazon Prime è arrivato il programma che ci porta a caccia di Vip

Sono arrivate su Amazon Prime le prime tre puntate di «Celebrity Hunted – Caccia all’uomo», la versione italiana del famoso reality inglese «Hunted», una produzione “Amazon Original” realizzata dalla EndemolShine Italy che vede dei personaggi famosi in giro per l’Italia in cerca di un traguardo da raggiungere con lo scopo di non farsi prendere prima.

Le persone famose che hanno partecipato all’edizione sono Francesco Totti, Costantino della Gherardesca, Fedez che gioca in coppia con Luis Sal, Claudio Santamaria assieme alla moglie Francesca Barra, Diana Del Bufalo assieme a Cristiano Caccamo. I protagonisti sono partiti da Roma ed ognuno di loro ha percorso più o meno l’ Italia cercando di non farsi trovare, avendo a disposizione solo un vecchio telefonino gsm ed una carta di credito che permette di prendere massimo settanta euro al giorno.

Telefonino e carta sono tracciabili dai “cacciatori” un team di esperti che da Roma, segue ed analizza ogni traccia e ogni informazione sui fuggitivi, assieme ad altre squadre che sul territorio provano a seguire in prima persona gli stessi allo scopo di coglierli in flagrante.

Il gioco si è svolto con una durata temporale di 14 giorni ed ha visto i concorrenti in giro separatamente cercando appoggi per far passare il tempo fino all’epilogo, ovvero raggiungere un traguardo che verrà loro rivelato solo al dodicesimo giorno. Queste due settimane sono condensate in 6 puntate di circa 50 minuti ad episodio. I primi tre sono già disponibili nella piattaforma Amazon, assieme ad altri contenuti “extra” mentre gli ultimi tre episodi saranno visibili dal prossimo venerdì 20 marzo.

Personalmente ho visto i primi tre episodi ed aspetto con impazienza la visione degli altri tre, quindi non dico nulla circa lo svolgimento di questi. Il programma è stato registrato lo scorso settembre ed è visibile in modo gratuito per chi è abbonato ad Amazon Prime (al momento il costo del servizio è di 36 euro l’ anno) con il proprio account.