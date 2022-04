Celebrity Hunted 3, anticipazioni: tra i concorrenti Luca Argentero e Rkomi

Dopo il grande successo ottenuto con le prime due stagioni, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sta per tornare sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Nel reality show, basato sull’omonimo format americano, un gruppo di personaggi famosi vestirà i panni di ricercati e – in coppia o da soli – dovranno cercare di sfuggire alle grinfie dei “cacciatori“, ovvero ex professionisti del settore investigativo, che si occuperanno proprio di dare la caccia ai vip.

I concorrenti dovranno ricorrere a tutte le loro conoscenze per sfuggire ai cacciatori e trovare un rifugio. Inoltre potranno camuffarsi in modo tale da non essere riconosciuti dagli attenti occhi degli investigatori.

Per essere sicuri di non lasciare traccia poi non dovranno usare il proprio telefono cellulare o le carte di credito in modo tale da non venire rintracciati dalle telecamere poste nelle banche. Per facilitare il compito degli investigatori, i concorrenti saranno però dotati di un braccialetto con GPS, cosa che renderà ancora più difficile la fuga.

Nelle prime due stagioni a ricoprire il ruolo di fuggitivi sono stati tra gli altri Francesca Barra e Claudio Santamaria, Cristiano Caccamo e Diana del Bufalo, Elodie, Achille Lauro e Boss Doms, Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Francesco Totti.

Se dunque nelle prime due edizioni del reality show prodotto da Endemol Shine non sono mancati i nomi di prestigio, la terza stagione non sarà sicuramente da meno. I concorrenti della terza stagione di Celebrity Hunted sono infatti: l’attore Luca Argentero con la moglie Cristina Marino; Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal, i cantanti Irama e Rkomi, entrambi reduci dalla partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, gli attori di Gomorra Marco D’amore e Salvatore Esposito e infine la comica e conduttrice Katia Follesa, la quale sarà l’unica a partecipare al gioco da sola e non in coppia.

Per quanto riguarda la data di uscita della terza stagione di Celebrity Hunted ancora non è stata resa nota, ma probabilmente uscirà nei prossimi mesi.