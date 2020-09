"C’è tempo per…", flop per Anna Falchi e Beppe Convertini: chiusura anticipata del programma

Un programma che non ha poi convinto del tutto il pubblico da casa. Si parla dello show mattutino condotto da Anna falchi e Beppe Convertini “C’è tempo per…“. Il programma, fino a qualche settimana fa, aveva fatto ben sperare in un possibile allungamento, tanto che la produzione aveva deciso di far concludere l’appuntamento mattutino con qualche settimana di ritardo, ovvero al 25 settembre.

Con i dati alla mano sembra però che non è stata una scelta vincente quello di protrarre il programma, tanto che le ultime puntate si sono dimostrate un netto flop. Se prima infatti lo show della coppia Falchi-Convertini riusciva a raggiungere dei discreti risultati (considerando la fascia oraria e il periodo estivo), che andavano dal 12 al 14% di share ad ogni messa in onda, le ultime puntate hanno registrato un risultato più che deludente, arrivando a stento a 9%.

Come riportano sia Dagospia sia Tv Blog, “C’è un tempo per…” andrà in onda fino al 18 settembre, giorno in cui la Falchi e Convertini saluteranno quella fetta di pubblico rimasta fino alla fine. In attesa del nuovo programma della Clerici, con cosa verrà riempito ora lo spazio rimasto vacante? C’è chi ha ipotizzato che la Rai manderà in onda delle semplici repliche, come quelle di “Linea Verde Radici”.

Per quanto riguarda il futuro dei due presentatori invece, mentre per quello del presentatore pugliese, Convertini, sembra già più che definito, (sembra infatti che Beppe riprenderà in mano la nuova stagione di Linea Verde, insieme a Ingrid Muccitelli), per la Falchi il futuro sembra ancora incerto.

Per quanto riguarda invece quel programma della Clerici accennato prima, sembra che Antonellina diventerà la nuova padrona di casa dello show intitolato “È sempre mezzogiorno“. Lo show, come ha già anticipato la Clerici, sarà pieno di allegria, entusiasmo e giovialità, riprendendo anche il tema della cucina o anche solo del dialogo; ritorneranno inoltre anche i giochi telefonici.