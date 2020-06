"C’è tempo", il ritorno in televisione di Anna Falchi

Anna Falchi, nota attrice e conduttrice, ritorna, dopo un periodo di assenza, in televisione. Dal 29 giugno, insieme al collega Beppe Convertini, conduce un nuovo programma dal titolo “C’è tempo” che segna il suo debutto in Rai e che le permette di entrare nelle case di tantissimi italiani durante il periodo estivo. Un programma che andrà in onda su Rai 1 nella fascia oraria mattutina, ovvero dalle 10 alle 11.30.

Il programma sarà condotto dalla stessa Anna Falchi insieme a Beppe Convertini. Proprio la stessa Falchi ha raccontato a Nuovo Tv questa sua nuova esperienza di conduttrice e come è maturata l’idea del programma insieme a Convertini: “E’ nata dopo l’esibizione in coppia con Beppe Convertini in una gara culinaria a La Prova del Cuoco”.

Un cooking show che sta per terminare chiudendo i battenti come affermato con le lacrime agli occhi dalla stessa Isoardi che lo conduce insieme a Claudio Lippi che per la coppia Falchi – Convertini ha portato bene, dal punto di vista professionale, dal momento che da quell’istante, comincia la loro nuova avventura televisiva. La stessa Falchi non manca di ringraziare Stefano Coletta, direttore di rete, oltre ai vari programmi che le hanno permesso di essere più vicina al pubblico.

Un format in cui è protagonista la terza età con racconti ed esperienze di persone. Per Anna Falchi è un ritorno alla televisione e alla conduzione in quanto mancava dal piccolo schermo dal 2016 quando condusse il programma “Sei donna” sulla rete Donna e Sposa. Riguardo il rapporto con Convertini, afferma che tra di loro c’è un grande feeling e che è un grande perfezionista al punto da battezzarlo Perfettini.

Un programma dedicato agli over 60, ma con qualche incursione nel mondo dei giovani per confrontarsi e far avvicinare queste due generazioni. In seguito a questa esperienza, chissà che per la Falchi non si aprano le porte di una trasmissione da condurre nel prosieguo dell’anno, anche se lei stessa ammette: “Vedremo. C’è Tempo è arrivato nella mia vita in modo del tutto inaspettato. Vediamo quello che mi porterà questa estate di lavoro”.