C’è posta per te: Wanda Nara attaccata sui social. La sorella di Icardi accusa: "Falsa, interessata solo alle telecamere"

Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati ospitati a “C’è Posta per Te” per incontrare Serena, una ragazza sportiva appassionata di calcio. I fratelli e il padre hanno scritto alla conduttrice Maria De Filippi per ringraziarla della sua dedizione. La vita della giovane 23enne è cambiata enormemente dopo la morte della madre, avvenuta due anni fa a seguito di un tumore. Serena, dalla sua dipartita, si è sempre presa cura della famiglia.

Icardi e Wanda hanno fatto alcuni regali alla protagonista della storia: la moglie ha donato un braccialetto, l’attaccante 30 maglie per la squadra femminile che allena, un pallone della Champions autografato adornato dalla dichiarazione del bomber “quest’anno ho realizzato il mio sogno di giocare la Champions con l’Inter”, una maglia dei nerazzurri e un voucher viaggio.

L’abito della Nara è stato ritenuto, a detta di molti, non adatto alla prima serata, decisamente inopportuno per il contesto: la donna, indossava un lungo abito nero dalla scollatura profondissima e non portava il reggiseno.

Sui social gli internauti hanno attaccato ferocemente la moglie del calciatore: “La prossima volta ci andasse direttamente a zinne scoperte che gli ascolti maschili si impennano e non solo gli ascolti.” Un utente ha sarcasticamente osservato: “Giro su #cepostaperte e mi ritrovo due tette che mi guardano.” Numerosi cinguettii hanno sostenuto che una madre non dovrebbe presentarsi in un programma nazional popolare con un vestito del genere.

Ivana, la sorella di Icardi, attacca Wanda Nara

Ivana, la sorella di Icardi, su Instagram, ha inveito contro la cognata: “Mamma mia… lì dovremmo essere seduti io, i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare la testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e che ha sempre avuto in mente la sua famiglia , prima di lei ovviamente.”

Secondo la donna Wanda è una falsa, ha finto di dimostrare interesse verso le vicende della famiglia presente a “C’è Posta per Te”: “E cerca di far credere che pianga prima di iniziare a raccontare la storia, quando tutto ciò che gli interesse è stare di fronte alla telecamera”. Il rapporto fra le due donne è sempre stato conflittuale, tempo fa Ivana osservò che la Nara sta rovinando la carriera di Mauro e che, senza di lei, sarebbe stato sicuramente tutto diverso.