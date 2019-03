C’è Posta Per Te, svelati i finali delle storie nella stagione appena conclusa

Un successo annunciato, quello di Maria De Filippi e del suo storico programma “C’é Posta Per Te“. Un contentore che racconta storie di persone comuni e che, stagione dopo stagione, riesce a coinvolgere i telespettatori grazie alla sua semplicità e all’autenticità delle emozioni.

E proprio il pubblico che assiste numeroso – per questa edizione c’è stata una media del 28.86% di share pari a 5.465.000 telespettatori – si chiede cosa sia successo ai protagonisti delle storie raccontate dalla De Filippi dopo che le telecamere si sono spente.

Ecco rivelati i finali di alcune storie che hanno appassionato molto il pubblico in studio e a casa. Alcuni hanno recuperato il loro rapporto, nonostante avessero deciso di chiudere la busta, altri invece si sono allontanati pur uscendo insieme dalla trasmissione, ma andiamo con ordine.

Ecco cosa è successo ai protagonisti delle varie storie

Nel finale dell’ultima puntata, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato di ringraziamento, nel quale venivano riassunte le vicende che più avevano appassionato il pubblico. Il filmato si apre con una frase di Papa Francesco: “Non abbiate paura di costruire ponti tra le persone in un mondo in cui si alzano ancora tanti muri per paura degli altri”.

Subito dopo sono state mandate in onda le immagini dei protagonisti seduti davanti alla busta e rivelati alcuni finali di ciò che è avvenuto dopo il programma. Claudio Amendola è stato il fautore di un gesto veramente apprezzato e Andrea, il ragazzo al quale ha trovato un’occupazione, continua a lavorare sereno nell’azienda dove è stato assunto.

Denise e Roberta sono convolate a nozze, come avevano anticipato in trasmissione e, seppur durante il confronto da Maria era emersa una forte ostilità dei genitori di Denise, si è saputo che hanno partecipato al matrimonio, come avevano sperato e chiesto le due fidanzate. Anche Roberto e Angela si sono sposati, lui non aveva aperto la busta sentendosi tradito dalla ragazza dopo aver scoperto alcuni messaggi che a detta di lei erano solo amichevoli. Antonino è felicissimo di essere riuscito a ritrovare la mamma è felice per aver ritrovato sua madre e Francesco è stato perdonato dalla sua fidanzata.