C’è posta per te: sospensione per il programma di Maria De Filippi

C’è posta per te ogni sabato sera fa piangere, emozionare ma anche discutere gli oltre 6 milioni di telespettatori affezionati al programma condotto da Maria De Filippi.

Anche nell’ultima puntata, le storie raccontate in studio e la presenza degli ospiti Vip, hanno intrattenuto tanti italiani, complice anche l’attuale divieto di spostamento, che obbliga tutti a restare a casa dopo le 22.

In questa 24esima edizione, sono già andate in onda otto puntate, trasmesse consecutivamente a cominciare da sabato 9 gennaio, ma la prossima settimana il programma sarà sospeso.

C’è posta per te sospeso

Quando manca solo una puntata alla conclusione dell’edizione 2021 di C’è posta per te , il programma verrà sospeso per una settimana. Come di consueto, infatti, Mediaset preferisce fermarsi per una settimana, per evitare la concorrenza con la serata finale del Festival di Sanremo, che sarà trasmessa da Rai 1, sabato 6 marzo.

Una decisione a cui ci siamo abituati da diversi anni e che viene seguita da quasi tutti i programmi di prima serata nella settimana dedicata al festival della canzone italiana.

È noto, infatti, che il Festival di Sanremo, che quest’anno andrà in onda dal 2 al 6 marzo, è un appuntamento a cui gli italiani difficilmente rinunciano, tanto da ottenere ascolti record, che andrebbero a penalizzare i programmi trasmessi in contemporanea. A questa regola non scritta, si adegua anche C’è posta per te , che sabato 6 marzo non andrà in onda.

C’è posta per te torna sabato 13 marzo

Per gli appassionati del programma di Maria De Filippi, si tratterà di attendere due settimane, anziché una, per ritornare ad ascoltare le storie della gente comune, che scrive al programma per riappacificarsi o per fare una sorpresa ad una persona speciale.

La puntata che andrà in onda sabato 13 marzo su Canale 5 sarà anche l’ultima di questa edizione rivelatasi seguitissima dal pubblico televisivo. Infatti, se i numeri saranno confermati, si tratterà del miglior risultato di C’è posta per te degli ultimi 15 anni.