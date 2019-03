C’è posta per te, show di Luciana Littizzetto: cita il canna-gate con Francesco Monte e si "sposa" quattro uomini

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - La Luciana Littizzetto, in questa circostanza, riesce a tirare fuori le sue doti da comiche, regalando circa un'ora di puro divertimento. Purtroppo, tranne un po' Brando, gli ospiti non sono stato in grado di "rispondere a tono" alla comica. Nonostante questa, lo sketch è riuscito in maniera perfetta, come si può leggere sul web.