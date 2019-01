C’è Posta Per Te: Rossana costretta a chiudere il profilo FB dopo aver umiliato la madre Patrizia e Maria De Filippi

Durante la terza puntata di “C’è posta per te” la storia di Patrizia non si è conclusa nel migliore dei modi, le tre figlie Desirée, Salvatrice e Rossana, hanno deciso di chiudere la busta. La donna è scappata di casa dopo le pressioni del marito, e pur sostenendo di non averlo mai tradito con un ragazzo dell’età dei suoi figli, la famiglia è coesa nella convinzione che la donna abbia mentito.

Per Patrizia è stato l’ex marito a traviarle: “Sono scappata perché di quell’uomo non ne potevo più, lo consideravo un marito padrone e un padre padrone.” Il marito ha trovato alcuni messaggi che questo giovane, inquilino dello stesso palazzo, ha scambiato con lei. “Per 25 anni è stata una brava madre, ora invece non la riconosco più” hanno affermato le tre figlie incapaci di perdonare la genitrice.

Maria De Filippi ha tentato di farle ragionare chiedendo a Salvatrice se sua madre è stata presente, anche economicamente, per il suo matrimonio: “Certo, come ogni madre dovrebbe fare” ha chiosato sprezzante la donna. La De Filippi ha cercato di farle comprendere che non è scritto da alcuna parte, non esiste un prontuario, e che dalle sue parole pare quasi che una madre abbia un codice prestabilito da rispettare, un codice che se infranto può vanificare tutta la sua vita. La tre figlie hanno sentenziato: “Non ce ne frega niente, chiudiamo la busta”.

Desirée, una delle figlie di Patrizia, è una fan accanita di Fedez e la madre si è presentata in studio con un autografo. Il regalo non ha smosso la figlia che sprezzante ha sostenuto: “Non mi interessa, non apro neanche se viene qui Fedez in persona”.

Rossana ferocemente attaccata sui social

Rossana irritata per l’intervento incisivo di Maria De Filippi, dopo la puntata di “C’è posta per te”, ha condiviso dei meme sarcastici atti a deridere la trasmissione e la conduttrice. Numerosi utenti non hanno disprezzato il suo arrogante comportamento e il profilo della donna è stato devastato da una caterva di insulti e commenti sprezzanti.

Rossana ha condiviso un meme in cui Maria De Filippi è intenta a far ragionare le ragazze, nel fumetto vi è scritto: “Maria gioia iu ti vocchiu beni ma fatti i cazzi to”. Il pubblico ha abbondantemente condannato il comportamento delle donne: “Sono tre vipere“.