La puntata di “C’è posta per te” andata in onda ieri sera 19 febbraio ha riservato non poche sorprese. A partire dalla commovente storia di Carmen, che ha portato in studio, accompagnata da Lorenzo Insigne, i suoi due genitori adottivi per ringraziarli di quanto hanno fatto per lei fino a questo momento. La ragazza oggi ha 22 anni, ma è stata adottata da Lina e Riccardo quando ne aveva 13. La ragazza gli ha ringraziati di averle dato una seconda vita. Ma non c’è stato solo questo a “C’è posta per te”.

Ospiti della serata, oltre al campione d’Euroa Insigne, c’erano anche Pio e Amedeo, comici italiani tra i più amati dal grande pubblico. Costoro non hanno risparmiato le solite battute al vetriolo. Nel mirino sono finiti sia Belen Rodriguez che il rapper Fedez. Sulla Rodriguez i comici hanno scherzato circa il presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. “Avremmo potuto richiamare Belen e Stefano, adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?” – così hanno affermato i comici.

La telefonata di Raoul Bova

Dopo di che Pio e Amedeo hanno tirato in ballo Fedez. “Fedez? Sai che abbiamo litigato? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha defollowato…” – così hanno proseguito i comici, i quali hanno però incassato un durissimo colpo da parte di Raoul Bova. La vicenda riguarda Pasquale Iannuzzi, regista e sceneggiatore che è stato anche ospite al programma condotto dai comici “Felicissima Sera”.

Quest’ultimo reclama 8.000 euro che gli erano stati promessi per il suo film da Raoul Bova. “Maria noi ci sentiamo responsabili di un torto fatto a un grande attore” – così hanno detto i due comici, che hanno espresso il desiderio di voler dare ancora una possibilità a Iannuzzi, invitando in studio Salvatore Espisito.

Poi hanno provato a contattare Bova tramite una telefonata, ma l’attore non ha risposto, almeno in un primo momento. Dopo pochi istanti è arrivata nuovamente una chiamata a Pio e Amedeo: era proprio Raoul Bova. I comici hanno chiesto come mai questi soldi per il film non fosseri mai arrivati. “Non ho dato gli ottomila euro perché voi non mi avete pagato!” – così ha detto l’attore. A questo punto Maria ha dovuto chiudere la telefonata per non creare ulteriore imbarazzo in studio.