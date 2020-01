C’è posta per te: padre accetta di incontrare la figlia, poi ritratta per non fare un torto alla sua compagna

Prima puntata dell’edizione numero 23 di C’è posta per te, che nonostante vada in onda da 20 anni esatti, continua ad ottenere un ottimo successo di pubblico. Infatti il debutto è stato seguito in media da quasi 6 milioni di telespettatori (5.930.000 per la precisione) con uno share pari al 30,16%.

Una delle storie che ha fatto più discutere è stata quella che ha visto protagonisti Raffaella, suo padre Vincenzo e l’attuale compagna dell’uomo, Graziella. La ragazza scrive al programma per rivedere il proprio genitore, con cui non ha rapporti da circa 7 anni, salvo qualche sporadica telefonata.

Raffaella racconta della sua infanzia, quando i rapporti tra i suoi genitori apparentemente sembravano sereni, ma in realtà era la madre che cercava di nascondere ai figli i tradimenti del marito. Nel 2008 il matrimonio finisce e papà Vincenzo va a vivere con la nuova compagna Graziella, allontanandosi anche dai figli. Nel 2013 Raffaella, in procinto di sposarsi, vorrebbe chiedere al papà di accompagnarla all’altare, ma nel momento di comunicare la decisione, il padre arriva in compagnia di Graziella, la sua compagna. La presenza della donna non è gradita a Raffaella, poiché ritiene che la donna sia la causa della separazione dei propri genitori.

Arriva anche una figlia per Raffaella, che vorrebbe presentarla al nonno, ma Vincenzo pretende che l’incontro si faccia sempre in presenza di Graziella. Raffaella non accetta questa condizione e da allora i rapporti tra padre e figlia si raffreddano. Raffaella oggi vorrebbe provare nuovamente ad incontrare il padre senza la compagna e chiede l’aiuto di C’è posta per te.

La consegna della posta avviene sia per Vincenzo che per Graziella che si presentano in studio. All’inizio il confronto sembra cordiale, con Vincenzo che appare succube del parere di Graziella, e la donna che, apparentemente, sembra non volersi intromettere nel rapporto tra padre e figlia. Nel dibattito emerge anche che Vincenzo non ricorda l’età e il nome di sua nipote Sofia, segno che l’uomo è molto distante da sua figlia, mentre conosce tutto dei figli di Graziella.

Dopo un lungo dibattito con Raffaella e Graziella che si punzecchiano in maniera quasi sottile, arriva il momento della decisione con Vincenzo titubante, con il timore di fare un torto alla sua compagna. La vicenda infastidisce Maria De Filippi che in risposta a Graziella, la quale nega di “comandare sulle decisioni dell’uomo”, risponde: “E’ lui che si fa comandare”.

A questo punto Vincenzo si convince e decide di aprire la busta ed incontrare la figlia. Tocca poi a Graziella comunicare la sua decisione. A questo punto la donna rifiuta categoricamente di incontrare Raffaella accusandola di mettere in scena una recita con pianti finti. La donna è molto dura con la ragazza, rea di non essersi comportata bene con lei e con Vincenzo. L’astio evidente di Graziella nei confronti di Raffaella produce l’effetto di far cambiare idea a Vincenzo che decide di chiudere la busta e di non incontrare la figlia.