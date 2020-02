C’è posta per te, Maria De Filippi si scaglia contro il pubblico in studio che rideva per una cassa di patate

Il giorno 15 febbraio una nuova puntata del people show più longevo della televisione italiana, ideato e condotto da Maria De Filippi, è andata in onda. Si tratta di “C’è posta per te“, che dopo la pausa di una settimana a causa della finale del “Festival di Sanremo“, è tornato in onda emozionando ancora una volta il pubblico a casa e in studio, con storie di vita della gente comune.

In questo caso però non è stata l’emozione a farla da padrona bensì le risa da parte del pubblico in studio e che hanno mandato Maria De Filippi su tutte le furie. La storia era quella di Flora e Giovanni, madre e figlio, con Flora che chiama “C’è posta per te” perché dopo un passato turbolento, vuole riappacificarsi con suo figlio.

Durante la presentazione, Maria aveva spiegato che la famiglia era molto povera e che il ragazzo per farsi perdonare dalla madre era tornato un giorno a casa, con in mano una cassa di patate. L’episodio è stato ripreso da Giovanni, il quale mentre era seduto con d’avanti la famosa busta che lo divideva dalla madre, ha raccontato: “Quando le chiesi di farmi entrare lei prese la cassetta di patate e a me no“.

Alla frase pronunciata dal giovane è seguita una fragorosa risata da parte del pubblico che ha mandato Maria De Filippi su tutte le furie, gelandoli immediatamente: “A cosa serviva quella cassetta di patate? Perché il pubblico ride, ma forse non sa che non c’erano i soldi per mangiare“. Maria ha così deciso di reagire, viste le difficoltà economiche della famiglia e dunque non trattandosi di un gesto insignificante, e soprattutto visto il fatto che nonostante la De Filippi lo abbia rimarcato più volte, il pubblico sembrerebbe non averlo compreso.

Le sue parole hanno messo a tacere le risa e hanno lasciato il posto ad un forte plauso ad indirizzo della conduttrice. Con ogni probabilità il pubblico si è immediatamente reso conto dell’errore commesso e ha subito cercato di rimediare. Quanto accaduto non è di certo passato inosservato sul web, con gli utenti che sono intervenuti complimentandosi con queen Mary.

Diversi sono stati i commenti positivi ad indirizzo della conduttrice: “Maria De Filippi psicologa, spiega la vita, fa tutto!”, oppure: “Trovatemi un’altra conduttrice con la calma e il tatto di Maria De Filippi” e ancora: “E comunque il modo in cui Maria De Filippi riesce a far ragionare le persone è pazzesco… Vorrei che fosse con me ogni volta che litigo con mia mamma“, sono solo alcuni dei commenti emersi.