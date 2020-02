C’è Posta per Te, Maria De Filippi difende l’amore di Marcella per Miriam: "Pensa a ciò che dici a tua figlia"

A “C’è Posta per Te” si è parlato ancora una volta di amore, un amore che ancora oggi in alcune persone crea disagio e stupore: quello tra due donne, nella fattispecie tra Marcella e Miriam. Due ragazze come tante che hanno scoperto di amarsi e devono ancora lottare perché questo loro sentimento non le allontani dai loro affetti.

Come nel caso della madre di Marcella che sembra non voler accettare la compagna della figlia e la sua omose**ualità. Un disagio grande per la ragazza che ha sempre avuto un rapporto davvero speciale con la madre, infatti su Facebook nel 2015 pubblicò un post in cui le dedicava parole dolcissime: “Se dovete invidiarmi qualcosa, invidiatemi la mamma. La mia felicità dipende dalla sua“.

C’è Posta per Te, le parole di Maria De Filippi in difesa di Marcella e Miriam

E in queste semplici e poche parole è racchiuso tutto il dolore di questa figlia che supplica la madre Rosa di accettare il suo nuovo amore, proprio per poterlo vivere con tutta la serenità e la libertà che merita. La signora Rosa invece, seduta davanti alla busta nello studio di Maria De Filippi, non riesce a capacitarsi di questa situazione e racconta di come Marcella abbia sempre avuto fidanzati bellissimi dei quali era profondamente innamorata.

Ha definito più volte la relazione tra la figlia e Miriam “non normale” e per questo difficile – se non impossibile – per lei accettare lo stato attuale delle cose. Senza dubbio l’amore per la sua Marcella le ha consentito di aprire la busta, ma da questo a considerare questa relazione “normale” per Rosa ne passa.

Miriam, la fidanzata di Marcella, dal canto suo ha dimostrato tantissima pazienza e comprensione, ritenendo che il fatto di aprire la busta sia stato un grosso passo avanti della madre verso di loro. Anche Maria De Filippi, all’ennesimo “non è normale” della signora Rosa, ha voluto difendere l’amore delle due ragazze: “Rifletti quando dici che non è normale, perché dici a tua figlia che non è normale? Lei si è solo innamorata!”.