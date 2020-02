C’è posta per te, Maria De Filippi criticata per il suo atteggiamento nei confronti di una coppia

Il programma più seguito del sabato sera è senza dubbio lo show della “Queen Mary“, ovverosia sia “C’è posta per te“. Il programma sentimentale della De Filippi, a distanza di anni, è divenuto un’icona di successo e di intrattenimento del sabato sera, dando filo da torcere a tanti altri programmi televisivi delle sue principali competitors.

Tanti sono gli ospiti in studio, e le emozioni si alternano dall’allegria al divertimento, fino alla passione, alla rabbia e alla felicità. L’ultimo ospite in studio è stato un uomo, insieme a una donna, sua moglie. I due si chiamano Ernesto e Licia, presenti per una storia alquanto travagliata.

Da ben 3 anni infatti Ernesto portava avanti una storia d’amore con un’altra donna, che frequentava la casa dei due; tanti sono stati litigi, e tate le volte in cui Licia ha deciso di perdonare suo marito, il padre dei suoi tre figli. Ma Ernesto non aveva mai colto la bontà e la generosità della moglie, commettendo sempre atti di tradimento, nonostante tutto.

A questo giro hanno portato la storia a Maria, e contro ogni aspettativa, la presentatrice ha fatto di tutto per cercare di far ritornare insieme la coppia. La De Filippi infatti ha provato ogni mezzo per convincere Licia a dare un ulteriore possibilità ad Ernesto.

Questo atteggiamento ha creato non poche polemiche da parte del pubblico da casa, schierandosi ovviamente in favore della moglie di Ernesto, e soprattutto contro Maria, accusandola di avere troppo a cuore la storia dei due, e soprattutto di caldeggiare troppo per la causa dell’uomo, in quanto notoriamente in errore.

Infatti tanti sono stati i commenti negativi rivolti a Maria, dove c’è chi afferma: “Ma è parente di Maria questo? Altrimenti non si spiega“. Alla fine della trattativa amorosa, i due hanno acconsentito di aprire la busta e di ritornare di nuovo insieme, grazie anche agli interventi provvidenziali di Maria. In ultimo la padrona di casa ha voluto fare un ammonizione all’uomo, affermando: “Gli puoi dire ‘Sei lo str**** dell’anno’, ma se lo ami ancora perché ti devi far del male? Non devi scegliere cosa è giusto ufficialmente, ma cosa è giusto per te.“