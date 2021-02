C’è posta per te, Maria De Filippi abbandona lo studio e lascia tutti col fiato sospeso

Durante la puntata di C’è posta per te di sabato 6 febbraio, Maria De Filippi ha lasciato lo studio per qualche minuto, tra lo stupore, ma anche la curiosità del pubblico a casa. L’episodio verso l’epilogo della storia di Maria, una 52enne siciliana, che si è rivolta al programma di Canale 5, per poter riallacciare i rapporti con quattro dei suoi cinque figli.

Mentre la figlia minore, Chiara, vive con la donna, gli altri quattro, Davide, Giulia, Pietro e Marco, da quasi cinque anni non hanno contatti con la madre. La rottura dei rapporti tra madre e figli avviene dopo la separazione della donna dal marito e l’arrivo di un nuovo compagno, Gaspare. Una relazione che i figli non hanno accettato, tanto che Davide, in un’occasione, ha anche picchiato il nuovo compagno della madre.

Davide non vuole incontrare la madre e chiude la busta

La donna manda a chiamare tutti e quattro i figli con i rispettivi compagni, ma solo Davide con sua moglie Stefania e Giulia con il marito Giancarlo, accettano l’invito. Il confronto si svolge prevalentemente tra la donna e il figlio Davide, che accusa la mamma di aver iniziato la nuova relazione, quando suo padre era andato via di casa per cinque mesi, ma non era ancora stata chiesta la separazione. Maria chiarisce che il motivo della rottura con suo marito, non è stato il nuovo compagno, arrivato dopo, ma una vita coniugale fatta di liti per la gelosia dell’uomo.

Dopo i tentativi di Maria De Filippi di convincere Davide ad incontrare la mamma, visto anche il parere favorevole di sua moglie Stefania e del cognato Giancarlo, il figlio concede alla mamma di contattarlo telefonicamente, ma decide di chiudere la busta.

Maria De Filippi lascia lo studio

Mentre i quattro destinatari della busta lasciano lo studio, Maria De Filippi invita Davide a riflettere su questa scelta nel percorrere il tunnel d’uscita, invitando poi sua moglie Stefania a tornare per riferire la decisione finale. Dopo una breve attesa, non ricevendo notizie, Queen Mary esclama: “Che fa?” e decide di sincerarsi in prima persona raggiungendo i ragazzi dietro le quinte, lasciando per qualche minuto lo studio e i telespettatori in trepida attesa.

Scomparsa dietro il panno nero, passano tre interminabili minuti di silenzio, prima che Maria De Filippi ritorni al suo posto, con i ragazzi, tranne il “testardo” Davide, che resta sulla sua posizione, mentre sua sorella, sua moglie e suo cognato decidono di aprire la busta. “Davide è pronto alla telefonata, e pronto a farti vedere i bambini, ma è di coccio” le parole della conduttrice, che non è riuscita a far cambiare idea al ragazzo.