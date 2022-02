C’è Posta per Te: Maria criticata per la monotonia delle ospitate: "No basta, sempre gli stessi"

Nonostante il famoso programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi abbia raggiunto le sue belle 24 stagioni, appare sempre uno degli show più famoso di sempre sulla rete del biscione. Parliamo di C’è posta per Te. Milioni sono i fan del programma, sempre pronti a piangere e a commuoversi insieme agli ospiti in studio.

A proposito di ospiti, come in molti sanno infatti Maria, con lo scopo di allietare i momenti, spesso tesi e delicati, del programma, tenta di stemperare un po’ la tensione con qualche ospitata di alcuni personaggi famosi. Nel corso degli anni infatti in molti hanno avuto compagnia di personaggi davvero importanti, di calibro internazionale.

C’è Posta per Te: l’aspra critica dei fan

Da qualche anno però i fan hanno iniziato a notare un piccolo declino su questo fronte. Da qualche stagione infatti sembra che, secondo quanto riportato dai tanti utenti che impazzano sul blog del programma, la De Filippi si limiti a chiamare sempre le stesse persone; vip che tutto sommato hanno più e più volte accompagnato e consolato le storie delle famiglie ospiti in studio.

Di recente infatti è stato annunciato che il prossimo ospite famoso in studio sarà il braccio destro di Fabio Fazio di “Che Tempo Che Fa”, Luciana Littizzetto. Nulla da dire nei confronti della comica, ma i tanti fan del programma hanno invece manifestato aspre critiche contro la scelta di Maria di far ritornare, ancora una volta, Luciana.

Ecco infatti solo alcuni dei commenti di dissensi mossi in merito alla scelta della De Filippi: “Ma non c’era nessun altro da invitare? Che noia” , “A me sta troppo antipatica”, “No basta, i soliti quattro che si ripetono”, “Mado, sempre gli stessi. Sabato si salta, questa non la reggo”, “Che fantasia di ospiti, sempre gli stessi”, “Sì, ma ormai invitano sempre gli stessi ospiti: Can Yaman, Luca Argentero, Stefano De Martino e adesso Luciana Littizzetto“.

Insomma sembra che la Littizzetto non sia stata accolta come avrebbe voluto Maria. Chissà se verrà al corrente di queste critiche dei fan. Magari cambierà all’ultimo minuto l’ospite a sopresa.