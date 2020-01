C’è Posta per Te, Mara Venier rivela l’immensa bontà di Maria De Filippi: "Paga lei i regali"

Il giorno 18 gennaio è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione di “C’è posta per te“. Il people show, ideato e condotto da Maria De Filippi, va in onda ormai da venti anni e dà voce alla gente comune, che si rivolge alla redazione per rivedere un familiare con il quale è in contrasto, oppure per recuperare un rapporto andato perduto, o ancora per fare una sorpresa a qualcuno di caro.

Ciò è proprio quanto accaduto durante la puntata in questione e il regalo era Mara Venier. La conduttrice ha accettato l’invito dell’amica Maria De Filippi e nonostante lavori attualmente per la Rai, si è concessa una piccola comparsa a Mediaset. La storia che ha raccontato Maria è stata davvero molto emozionante e commovente, tanto che la stessa Venier non ha trattenuto le lacrime.

Mimmo, dopo aver perso la sua compagna in un incidente stradale, dalla quale ha avuto una bambina che oggi ha tre anni, ha voluto fare una sorpresa ai suoi suoceri e a suo cognato che ogni giorno lo aiutano e gli sono accanto. Mara Venier, visibilmente commossa, ha raccontato del suo dolore personale, la perdita della sua mamma. Ha spiegato che quando sua madre è volata in cielo, lei si è vista il mondo crollare addosso e ha esortato la famiglia di Mimmo a non mollare mai, nemmeno difronte a queste tragedie.

La Venier ha inoltre rivelato un lato inedito legato alla trasmissione e che ancora una volta evidenzia l’immensa bontà di Maria De Filippi. Difatti Mara ha spiegato come in realtà i regali fatti agli ospiti siano spesati personalmente da Queen Mary, e nel caso di Mimmo e della sua famiglia è stata concessa loro la possibilità di andare in crociera.

La Venier divertita ha dichiarato: “Scegliete voi il posto dove andare, tanto paga Maria“. La De Filippi se la rideva di gusto e allora la Venier ha continuato a stuzzicarla: “Visto che paga Maria, qual è il posto più costoso? I caraibi?“. Inoltre sono stati regalati a Mimmo dei succhi di frutta, gli unici che beve e che vengono venduti a 30km da casa sua. Ancora una volta la Venier ha asserito: “Visto che paga sempre Maria, fuori c’è un camion di succhi di frutta che aspetta“.

Dopo la messa in onda del momento, il web è esploso, tutti gli utenti hanno ancora una volta apprezzato il cuore grande della De Filippi, la quale è sempre dalla parte della gente comune. La pioggia di commenti che ha invaso il web è stata tanta e tutti si sono complimentati con la conduttrice, ma d’altronde si sa Maria De Filippi è questo e molto altro.