Tantissima commozione nella serata di ieri 19 febbraio alla trasmissione “C’è posta per te” condotta da Maria De Filippi. Tra i tanti ospiti della puntata di ieri c’erano Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne. Il calciatore campione d’Italia ha avuto il delicato compito di accompagnare Carmen nella sua sorpresa verso i suoi genitori adottivi. Una storia commovente che ha praticamente emozionato tutto il pubblico a casa e anche la stessa conduttrice del programma.

Carmen è una ragazza originaria della provincia di Benevento di 22 anni. A 13 è stata adottata da Lina e Riccardo, che da quel momento in poi le hanno dato tutto l’amore possibile e immaginabile. Con loro Carmen ha creato una vera e propria famiglia e in questi anni ha avuto una certa difficoltà nel dire a loro quanto gli ringraziava e l’amore incondizionato che prova verso di loro. E così ha deciso di rivolgersi proprio a “C’è posta per te”. Lina e Riccardo hanno accettato l’invito.

Insigne commosso

Ad un tratto Maria ha fatto entrare proprio lui, Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che dal prossimo 1 luglio sarà in forza al Toronto, squadra di calcio tra le più importante del Canada. Il campione ha pronunciato bellissime parole nei confronti dei genitori adottivi di Carmen, parole che hanno scaldato il cuore del pubblico.

“Ho ascoltato la storia e mi ha toccato tanto. Mettere al mondo un bambino è una gioia ancora più grande, ma dare una seconda vita ad una persona è una gioia ancora più grande” – così ha detto Insigne lodando il comportamento di Lina e Riccardo, estremamente commossi da tutta la situazione.

La scelta di Carmen di farsi accompagnare da Insigne è stata semplice: entrambi i suoi genitori adottivi sono tifosi del Napoli, e quindi quale migliore occasione che presentare a costoro anche il loro campione. “Questo scudetto lo vinciamo?” – così ha detto Riccardo a Insigne. Dopo di ciò la busta si è aperta e Carmen e i suoi genitori si sono abbracciati, il calciatore ha trattenuto a stento le lacrime. Il capitano del Napoli però non è andato via a mani vuote: infatti ha regalato a tutti e tre una maglia autografata a testa e ha donato un viaggio da organizzare insieme.