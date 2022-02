“Questa è la storia di un matrimonio che doveva essere celebrato per ben due volte ma è saltato”. Con queste parole la conduttrice di “C’è posta per te”, Maria De Filippi, ieri sera 19 febbraio ha annunciato l’ingresso in studio di Leandro, un uomo che ha cercato il perdono della sua ex fidanzata, Maria Paola, con la quale doveva sposarsi. Leandro è ancora innamoratissimo di Maria Paola, ma lei non vuole avere più niente a che fare con lui dopo che è stata tradita dallo stesso Leandro per ben due volte.

Tradimenti che, e forse questa è la cosa peggiore di tutta questa storia, sono arrivati proprio poco prima del loro matrimonio in entrambe le occasioni. Non una, ma due volte appunto come ricordato dalla stessa conduttrice. Dopo il primo tradimento Maria Paola decise comunque di perdonare Leandro, che quella volta l’aveva anche lasciata per poter stare con un’altra donna. Le cose però sono andate diversamente dopo il secondo tradimento, quando la donna ha deciso di troncare ogni rapporto con lui.

Busta chiusa

“Perchè ho fatto tutto questo non lo so, forse perchè ci siamo messi insieme quando eravamo due ragazzini, io avevo 17 anni e lei ne aveva 15” – così avrebbe raccontato Leandro nel momento in cui si è rivolto a Maria De Filippi per poter essere ospitato in trasmissione. Ed è davanti a milioni di italiani che Maria Paola ha fatto la sua scelta.

La donna ha accettato l’invito, per cui si è recata nello studio di “C’è posta per te”. “Io cercavo da lui delle certezze che non arrivavano mai. Mi sono chiesta perché cercava altre, cosa non trovava in me” – queste le parole di Maria Paola. In quei momenti Leandro, profondamente amareggiato e dispiciuto era in lacrime.

A questo punto l’uomo sperava che anche questa volta la donna potesse perdonarlo, forse una volta su tutte, ma la scelta di Maria Paola è stata categorica e a nulla sono serviti i tentativi di mediazione da parte della De Filippi, che alla fine della conversazione ha chiesto se volesse aprire o chiudere la busta. Maria Paola ha deciso di chiuderla, non accettando nemmeno il cuore offerto in regalo da Leandro.