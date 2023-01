"C’è posta per te", le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di sabato 7 gennaio. Si riparte con un tradimento

Ascolta questo articolo

Gli affezionati fan di Maria De Filippi sono impazienti di vedere la nuova puntata di “C’è posta per te” in onda sabato 7 gennaio a partire dalle 21:40 su Canale 5. Le anticipazioni della nuova puntata sono già disponibili online, quindi stay tuned! Il programma preferito di Maria De Filippi è fatto di storie che fanno anche piangere. In ogni episodio, riunisce persone diverse e le loro storie, che spesso portano a momenti strazianti. Il suo spettacolo è un mix di tradimenti e ricongiungimenti attentamente pianificati, che tiene gli spettatori incollati alla TV ogni stagione. Sabato 7 gennaio 2023 Stefano arriverà nello studio di Canale 5 durante la prima puntata del people show “C’è posta per te”.

Sua moglie, che lo ha tradito, gli ha inviato un invito a comparire durante la puntata dello show di sabato. La ragazza ha chiesto aiuto alla De Filippi per provare a riparare il rapporto con il marito. Stefano le ha detto che prima di intraprendere qualsiasi azione, aveva bisogno di capire cosa fosse successo. L’ha trovata sotto la casa dell’altra persona e lei era sopra la sua. Maria capisce, ma cerca di aiutare a riunire la coppia. Stefano sembra ancora innamorato, ma è ferito.

Nonostante il suo atteggiamento duro, sembra tenere molto a lei. Gli manda dei messaggi, ma vuole fare il duro e respingerla. “È una serpe“, dice, ma sembra che gli importi di lei. La padrona di casa cerca di fargli cambiare idea, ma è molto testardo. Vedremo se riuscirà a cambiarlo. Stefano potrebbe diventare la nuova Alessia Quarto. Alessia è stata tradita da Giovanni con la cugina, e molti telespettatori ne sono rimasti affascinati. Nonostante le insistenze di Giovanni, Alessia ha deciso di non aprire la sua busta e ha ribadito di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Sul web si è parlato molto dell’atteggiamento e della fermezza di Alessia. Dopo l’avventura in tv, Alessia Quarto è diversa. Ha un nuovo compagno che le ha fatto dimenticare le brutte cose che ha fatto Giovanni. Non sogna più lo show televisivo, non è dotata e non vuole fare Uomini e donne o Temptation Island perché è troppo gelosa. Domani vedremo se Stefano perdonerà sua moglie. Non ci resta che attendere per scoprirlo perché andrà in onda in prima serata.

Durante la prima puntata dello show televisivo, ci saranno divertenti sorprese da parte di due ospiti speciali: l’attrice di Hollywood Charlize Theron e il cantautore italiano Massimo Ranieri. Queste due persone saranno le protagoniste di due entusiasmanti sorprese che renderanno lo spettacolo davvero emozionante.

Alla 26esima edizione del people show “C’è posta per te”, sul palco saliranno due ospiti d’eccezione: l’attore turco Can Yaman e lo chef italiano Antonino Cannavacciuolo. La De Filippi potrà anche presentare al pubblico Giovanni Vescovo, il nuovo postino della trasmissione. La nuova edizione andrà in onda per nove settimane fino a sabato 11 marzo 2023. Dopodiché, subentrerà il programma serale di Amici.